Рано вранці 15 січня Росія завдала комбінованого повітряного удару по Україні з використанням понад 70 ударних безпілотників «Шахед» і понад 40 ракет щонайменше 10 різних типів.

Серед них була непідтверджена кількість крилатих ракет Х-55СМ, здатних нести ядерний заряд, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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Як пізніше визнав Кремль, атака була спрямована на газову інфраструктуру в Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях України.

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Росія атакувала Україну ракетами Х-55СМ з муляжами боєголовок

Х-55СМ є модифікацією Х-55 – дозвукової крилатої ракети повітряного базування РКВ-500 (НАТО: AS-15 Kent) – зі збільшеною дальністю польоту. Дехто стверджує, що під час останньої атаки ракети були оснащені холостими муляжами боєголовок – імовірно, для того, щоб діяти як приманки для української протиповітряної оборони.

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Російська 6-метрова ракета Х-55СМ була розроблена у 1980-х роках як стратегічна ударна крилата ракета, що здебільшого запускається зі стратегічних бомбардувальників, у тому числі Ту-95МС.

Вона оснащена турбовентиляторним двигуном R95-300 і має більший запас палива порівняно з Х-55, що забезпечує їй дальність польоту понад 3 000 кілометрів.

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Вона спроєктована для несення 200-кілотонного термоядерного заряду, хоча деякі коментатори вважають, що Росія, швидше за все, розробила звичайну боєголовку.

Використання цієї ракети як приманки для протиповітряної оборони в поєднанні з різними типами ракет викликало кілька запитань у військових коментаторів, проте вони не дійшли консенсусу щодо значення, якщо воно взагалі є, саме такого поєднання засобів удару.

Чому так багато різних ракет?

Деякі аналітики припускають, що використання 10 різних типів ракет було навмисною стратегією з боку Росії.

15 січня Росія запустила балістичну ракету «Іскандер М» або північнокорейську КН-23, сім ракет Х-22 або Х-32, запущених із бомбардувальників Ту-22М3, чотири крилаті ракети морського базування«Калібр», 27 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ і чотири крилаті ракети повітряного базування Х-59/Х-69, а також 74 безпілотники «Шахед» і дрони-приманки.

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Аналітики вважають, що, запускаючи як бойові, так і хибні ракети з різних платформ і місць, Росія мала намір ускладнити перехоплення для України, оскільки перехопити гіперзвукові Х-22/Х-32 і балістичні ракети здатні лише системи Patriot або SAMP-T, кількість яких в Україні дуже обмежена.

Якщо так, то це не спрацювало, оскільки українська ППО збила 30 ракет (85%), а всі безпілотники були або збиті, або нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Інші коментатори припускають більш приземлену причину, а саме дефіцит ракет у Росії після майже трьох років повномасштабної війни в Україні, хоча Москва ще має достатні запаси Х-55СМ, щоб використати їх для цієї мети.

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Однак ймовірне використання Росією ракет із муляжами боєголовок замість справжніх – якщо такі існують – спантеличує аналітиків – чи це тому, що вона таких не має? Чи спорядження займає надто багато часу? Чи це занадто складно здійснити в зоні бойових дій?

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у масованій ракетній атаці 13 грудня Росія використала більше Х-55СМ – 55 Х-101/Х-55СМ із 94 – плюс ще 50 Х-101/Х-55СМ 25 грудня. Однак неясно, чи Х-55СМ використовувалися як приманки в обох випадках, чи в одному з них.