Адміністрація президента США Дональда Трампа чітко дала зрозуміти, що не всі союзники рівні.

Ізраїль отримує військову допомогу від США безумовно і постійно, а Україна, яка вже не перший рік бореться за виживання з набагато сильнішим ворогом, Росією, – з затримками і умовами, і ця допомога відверто використовується як політична розмінна монета.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цей контраст викриває зміну геополітичних пріоритетів Вашингтона і піднімає серйозні питання про зобов’язання США щодо європейської безпеки. Підхід Трампа до військової допомоги відображає ширшу перебудову зовнішньої політики США, де давні альянси переоцінюються через призму трансакцій.

Advertisement

Україна, яка раніше мала двопартійну підтримку надання їй військової допомоги, тепер стала заручіницею політичних розрахунків у Вашингтоні. Тим часом Ізраїль залишається недоторканним, а мільярди доларів військової допомоги, що фінансуються американськими платниками податків, надходять до нього безперешкодно.

Більше по темі Зеленський прокоментував мовчання Росії щодо пропозиції припинення вогню Українська команда готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами для врегулювання війни.

Цей дисбаланс не просто відображає зміну політики США – він сигналізує про фундаментальні зміни у виборі стратегічних партнерів і визначенні своєї ролі на світовій арені.

Advertisement

Військова допомога Україні з боку США - політична розмінна монета

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна покладалася на військову допомогу США, але після приходу Трампа до влади ця допомога стає все більш невизначеною.

Минулого тижня адміністрація Трампа різко припинила військову підтримку та обмін розвідданими після гарячої суперечки між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, заблокувавши постачання танків, ракет і систем протиповітряної оборони, які вже прямували до України через Польщу.

Це рішення, подане як спроба підштовхнути Україну до мирних переговорів з Росією, було широко розцінене як поступка Москві.

Advertisement

Припинення військової допомоги зробило Україну вразливою у критичний момент, коли російські війська розпочали нові наступальні дії на тлі делікатних мирних переговорів. Українські урядовці попередили, що без подальшої підтримки з боку США здатність протистояти подальшому просуванню російських військ опиниться під значним ризиком.

У вівторок, під час переговорів на високому рівні в Джидді (Саудівська Аравія), Україна погодилася на пропозицію США про негайне припинення вогню на 30 днів. Як результат, США відновили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Але одразу після цього в десяти регіонах України оголосили повітряну тривогу через удари російських ракет і дронів по Києву, Харкову та інших містах.

Advertisement

Трамп чітко дав зрозуміти, що допомога Україні буде надаватися з певними умовами.

Одна з умов – згода Києва на двосторонню угоду про видобуток корисних копалин, яка не дає жодних гарантій безпеки. Більше того, США підштовхують Україну до територіальних поступок та виконання інших вимог Москви.

Такий підхід різко контрастує з позицією Білого дому щодо Ізраїлю, допомогу якому він надає з мінімальними умовами і в прискореному режимі.

Військова допомога США Ізраїлю: непохитна прихильність

На відміну від України, Ізраїль не стикався з перервами у військовій підтримці з боку США.

Американо-ізраїльський альянс підкріплений Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним у 2016 році, який гарантує $3,3 млрд щорічної військової допомоги. Трамп пішов ще далі, схваливши продаж зброї Ізраїлю на суму 7 мільярдів доларів, у тому числі тисяч високоточних бомб, повідомляє New York Post.

Advertisement

Як повідомляє агенція Франс Пресс (AP), раніше цього місяця адміністрація Трампа схвалила новий продаж зброї Ізраїлю на суму 3 мільярди доларів, що включає 35 500 900-кілограмових бомб MK 84, а також 4 000 ракет малої дальності FGM-172 SRAW.

Ракета FGM-172 – посилена багатоцільова осколково-фугасна версія протитанкової ракети Javelin. Компанія Lockheed-Martin переобладнала всі ранні протитанкові версії цієї ракети в цю конфігурацію, щоб зробити її більш універсальною і придатною для ураження більшої кількості категорій цілей, у тому числі неброньованої техніки та особового складу.

«Рішення скасувати запроваджене адміністрацією Байдена часткове ембарго на постачання зброї Ізраїлю є ще однією ознакою того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп», – заявив держсекретар США Марко Рубіо, оголошуючи про останній пакет допомоги.

Advertisement

Ці угоди про допомогу підкреслюють непохитну прихильність адміністрації Трампа до забезпечення військової переваги Ізраїлю в регіоні, незважаючи на глобальний протест проти ізраїльських бомбардувань Гази, в результаті яких, за оцінками органів охорони здоров’я Гази, загинуло близько 47 000 палестинців.

На спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху минулого місяця Трамп оголосив про плани надати Ізраїлю додатково 12 мільярдів доларів військової допомоги. Він підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів, заявивши: «Ізраїль матиме все необхідне для самозахисту і навіть більше».

Потужна військова підтримка Ізраїлю з боку Білого дому різко контрастує з його обережним і умовним підходом до підтримки України.

Подвійні стандарти Трампа та геополітичні пріоритети

Диспропорція у військовій допомозі США Україні та Ізраїлю відображає те, як Вашингтон, особливо Білий дім Трампа, ставиться до цих союзників і до воєн, у яких вони беруть участь. Цей дисбаланс визначають три головні відмінності:

Стратегічні пріоритети : Ізраїль є давнім союзником США на Близькому Сході, тоді як відносини України з Вашингтоном є новими і більш транзакційними. Небажання адміністрації Трампа ворогувати з Росією призвело до непослідовності у підтримці України.

: Ізраїль є давнім союзником США на Близькому Сході, тоді як відносини України з Вашингтоном є новими і більш транзакційними. Небажання адміністрації Трампа ворогувати з Росією призвело до непослідовності у підтримці України. Внутрішня політика : Ізраїль має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, що забезпечує стабільну допомогу з боку США, тоді як підтримка України стає дедалі більш партійною, а союзники Трампа виступають проти подальшої допомоги.

: Ізраїль має сильну двопартійну підтримку в Конгресі, що забезпечує стабільну допомогу з боку США, тоді як підтримка України стає дедалі більш партійною, а союзники Трампа виступають проти подальшої допомоги. Дипломатичні розрахунки: Припиненням допомоги Україні та непохитною підтримкою Ізраїлю Трамп сигналізує про зміну у зовнішній політиці США, яка ставить близькосхідні альянси вище за європейську безпеку.

Дисбаланс у підтримці США ще більше проявився минулого місяця, коли Ізраїль проголосував проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України. Проти резолюції, запропонованої Україною та підтриманої її європейськими союзниками, Ізраїль проголосував разом із США, Росією та кількома іншими країнами.

Зміна позиції Ізраїлю, ймовірно, є розрахованим кроком, спрямованим на збереження прихильності Трампа і забезпечення подальшої військової допомоги з боку США, навіть ціною погіршення відносин з Україною та іншими партнерами. Голосування також продемонструвало, як мінливі альянси Вашингтона впливають на глобальні дипломатичні перестановки.

Що політика Трампа щодо допомоги значить для України

Для України подвійні стандарти адміністрації Трампа щодо військової допомоги є тривожним сигналом. Поки Ізраїль продовжує отримувати повну підтримку США, Україна повинна орієнтуватися у все більш невизначеному безпековому ландшафті.

Тимчасове замороження військової допомоги США після суперечки в Овальному кабінеті між Трампом і Зеленським послабило позицію України щодо Росії у критичний момент. Більш того, це посилило занепокоєння, що Вашингтон, схоже, розглядає Київ як розмінну монету в ширших геополітичних переговорах, а не як відданого союзника.

На противагу цьому, потік допомоги Ізраїлю не зупиняється, не лише задовольняються його військові потреби, ця допомога постійно збільшується.

На відміну від України, від Ізраїлю Білий дім не вимагає політичних поступок в обмін на допомогу, натомість прискоривши постачання зброї, що підкреслює привілейоване становище Ізраїлю в стратегічних розрахунках Вашингтона.

Оскільки Трамп продовжує реформувати зовнішню політику США, Україна стоїть перед складним вибором: зміцнювати відносини з європейськими союзниками та прискорювати внутрішнє виробництво зброї, або йти на економічні та територіальні поступки, щоб зберегти підтримку США.

Яким би не був результат, контраст у військовій допомозі між Україною та Ізраїлем сигналізує про серйозні геополітичні зрушення – такі, що можуть докорінно змінити глобальну систему безпеки і матимуть довготривалі наслідки для боротьби України проти Росії.