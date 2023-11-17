Владімір Путін - шпигун, який зараз стикається з постійними величезними втратами на полі бою в Україні, не є військовим стратегом, здатним добре продумати шлях до перемоги, тому він схильний використовувати підступні штуки зі свого лиховісного мішка гібридних засобів, щоб послаблювати Україну та розколювати її союзників на Заході.

Путін, аби розколоти Захід, сіє страх і розбрат (які, своєю чергою, породжують суспільні протести), і це, за його розрахунками, має призупинити підтримку України Заходом через побоювання західних союзників Києва спровокувати Третю світову війну, а також мати внутрішні проблеми через сплеск суспільних протестів.

Тисячі демонстрантів у десятках світових столиць спочатку брали участь у святкуваннях з приводу терористичної атаки на Ізраїль, а потім вимагали припинення вогню в Газі. Антиізраїльських активістів регулярно ловлять на зриванні плакатів із зображенням ізраїльтян, викрадених бойовиками ХАМАС. Університети стикаються з грубими порушеннями прав студентів, яких докоряють за їхнє етнічне походження. Але чи справді все це виникло спонтанно?

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Минулого тижня у Франції загальне обурення викликало те, що хтось розмалював будинки зірками Давида. Однак, можливо, ця історія лише ілюструє те, що варто з цього приводу усвідомити: французька влада зараз перевіряє версію, за якою цей акт вандалізму насправді здійснений чітко за методичками російських шпигунів: горе-художники, яких спіймали на місці злочину, розповіли, що хтось із російським акцентом запропонував їм за готівку зробити цю брудну справу. Можливо, це була типова російська операція «активних заходів»?

Росіяни впевнені, що «розділений дім не встоїть», тому Росія десятиліттями намагалася розділити Захід за етнічними, релігійними та соціальними ознаками.

У минулому, в часи руху за громадянські права, Радянський Союз намагався завербувати Мартіна Лютера Кінга не через підтримку його справи, а через бажання ще більше розділити американців. Коли він не погодився співпрацювати, Радянський Союз почав активно підривати його справу в США. Десятиліттями пізніше СРСР фабрикував дезінформацію про те, що СНІД і ВІЛ були розроблені як біологічна зброя, намагаючись протиставити різні верстви західного суспільства. Російські державні ЗМІ, тролі та інтернет-проксі використовували гострі дискусії навколо найбільш болючих соціальних питань, таких як аборти, контроль над зброєю, етнічні групи, релігія, расизм або поліцейська дискримінація, щоб розпалити хаос в американському суспільстві, сіючи серед американців розкольницькі наративи «ми проти них».

Окремі спроби перешкодити Росії сіяти розкол у західних країнах не принесли значних результатів, зокрема через те, що Захід не усвідомлює усієї гостроти проблеми.

Після атаки ХАМАС на Ізраїлю 7 жовтня, коли прокотилась хвиля масових протестів за чи проти Ізраїлю, Росія була в захваті від того, як розгубився Захід. Кремль зрозумів, що настав час розіграти свою козирну карту поляризації – застосувати старий добрий антисемітизм як разючу зброю.

Іронія в тому, що Росія довгий час була справжнім бастіоном антисемітизму. Використання російською розвідкою антисемітизму має багатовікову історію: від наказу Катерини ІІ 1791 року селити євреїв у дрібних віддалених від столиць містечках до поширення сфальсифікованих «Протоколів сіонських мудреців» через століття.

Владімір Ленін у 1914 році визнав, що «жодна інша національність у Росії не піддається такому гнобленню і переслідуванням, як євреї». Однак перемога ленінського комунізму над царизмом відкрила нову, ще сумнішу сторінку в історії євреїв у Росії.

Радянський КДБ довгий час проводив активні заходи протидії виїзду з СРСР євреїв, які прагнули емігрувати до Ізраїлю, і суворо стежив за дотриманням квоти, за якою євреї не могли навчатися у вищих навчальних закладах.

Не так давно сотні агресивно налаштованих антисемітів штурмували аеропорт Махачкали в Республіці Дагестан. Люди в натовпі вигукували антисемітські образи на адресу євреїв (зокрема ізраїльтян), хапали людей в аеропорту, вимагаючи показати паспорт, щоб переконатись, що вони не ізраїльтяни. Однак, як і у випадку з зірками Давида, намальованими на будинках у Франції, одразу стало зрозуміло, що до цих заворушень причетна російська влада.

Коли заворушення в Махачкалі вщухли, Кремль вдався до звичної своєї тактики злочинця, що грає роль безневинної жертви злочину. Москва не лише заперечила відповідальність за заворушення в аеропорту, але й одразу звинуватила Захід та Україну у веденні інформаційної війни проти Росії. Путін з нечуваним зухвальством заявив, що «події в Махачкалі минулої ночі інспіровані …через соціальні мережі, не в останню чергу з території України, руками агентів західних спецслужб».

Росія, яка «відроджується», активізує свої ІПСО, намагаючись послабити Захід. Для цього Кремль прагне зробити людей, приналежних до різних етнічних і релігійних груп, заклятими ворогами. Настав час Заходу діяти симетрично. Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін наголосив, що Захід підтримує «сепаратистські терористичні структури, які закликають до підриву державного ладу в Росії та порушення її територіальної цілісності». Якщо Москва вважає, що ми вже це робимо, то може справді зробімо це?

Колективний Захід має діяти зараз як наступально, так і оборонно, щоб поставити Росію на місце. Захищаючись, ми повинні прищепити націям світу імунітет проти спровокованого Москвою нещодавнього сплеску антисемітизму та дати зрозуміти, що наші вороги здобувають тактичні перемоги через цю небезпечну некерованість. Також настав час розпочати спрямовану на громадян Росії інформаційну кампанію, яка має пояснити їм, як їхній уряд маніпулює ними за допомогою примітивного, емоційно зарядженого контенту заради досягнення власних (і далеко не шляхетних) цілей. Ми повинні підштовхнути росіян до того, аби вони почали вимагати змін. Треба сприяти тому, аби росіяни перестали бути аполітичними та інертними й наважились нарешті перебрати кермо влади від Кремля.

Замість того, щоб дозволяти Путіну вести майже безконтрольно асиметричну психологічну війну, Захід повинен дати йому зрозуміти, що він грається з вогнем, продовжуючи створювати нестабільність і розкол на Заході.

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