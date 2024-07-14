У червні в індійських та інших зарубіжних ЗМІ з’явилися публікації про колишнього начальника ГУР і СЗР України Віктора Гвоздя з описом досягнень генерала на посаді керівника двох спецслужб і міркуваннями про обставини його таємничої смерті 28 травня 2021 року, під час дайвінгу в єгипетському Дахабі.

На основі аналізу міжнародної ситуації та непрямих доказів автори статті роблять висновок про зацікавленість Китаю в загибелі генерала.

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Генерал Віктор Гвоздь - хто це

Віктор Гвоздь – дійсно видатна особистість, яка посідає особливе місце в історії незалежної України. Саме він у важкому 2014 році створив СЗР України як повноцінну розвідувальну структуру, позбувшись російської агентури в її лавах. Після своєї відставки генерал залишився неофіційним радником Банкової і заклав основу сучасного політичного аналізу в Україні, заснувавши один із перших “мозкових центрів” – Борисфен Інтел.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Саме на посаді керівника цього аналітичного центру, як йдеться у публікації індійського видання The Print, генерал розгорнув у медіаполі безкомпромісну боротьбу проти китайського лобі в Україні, залишаючись до кінця життя твердим прихильником курсу на входження України до європейської сім'ї народів. У 2018-2021 рр. Гвоздь через “Борисфен Інтел” та за допомогою своїх друзів у західних розвідувальних спільнотах розгорнув потужну інформаційну кампанію, націлену на викриття експансіоністської політики Китаю.

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Після укладення угоди із придбання китайською компанією Beijing Skyrizon акцій оборонного підприємства “Мотор Січ” на сайтах “Борисфен Інтел” та пов'язаних із ним ЗМІ втричі зросла кількість публікацій із різкою критикою політики Китаю.

Віктор Гвоздь викрив наміри Богуслаєва вивезти "Мотор Січ"

Генерал Гвоздь допоміг СБУ отримати докази змови тодішнього президента “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва із китайськими агентами щодо виведення активів і виробничих потужностей цього підприємства за межі України, що могло призвести до ослаблення обороноздатності країни. З огляду на теперішні події, не можна виключати, що ця злочинна діяльність була погоджена із Кремлем, чиїм агентом Богуслаєв був багато десятиліть, аж до його викриття у 2022 році. Скандал навколо “Мотор Січі” був одним з найрезонансніших загалом у сучасній українській історії.

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У підсумку Президент України Володимир Зеленський 24 березня 2021 року запровадив санкції проти китайської компанії Skyrizon та її головного акціонера Ван Цзіня, а потім націоналізував АТ “Мотор Січ”.

Генерал Гвоздь, завдяки своєму професіоналізму та рішучості, зробив неоціненний внесок у руйнування планів китайських комуністів, врятувавши завод.

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Він, фаховий китаїст, як ніхто інший розумів усю небезпечність подальшого проникнення Китаю в Україну й далі в Європу.

Небезпечність поглиблення кооперації з автократіями, що якнайкраще показали повна деградації демократичних інституцій у Білорусії та Грузії, тісно пов'язаних із комуністичним Китаєм та путінською Росією.

Гвоздь викрив експансіоністську сутність геополітики Китаю

Понад те, Гвоздю вдалося відкрити очі європейським політикам на справжні мотиви Пекіна. Згідно із даними дослідження американського інституту Pew Research Center, до кінця 2020 року помітно погіршилося ставлення до Китаю у країнах із розвиненими економіками, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині, Канаді, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Австралії та Південній Кореї.

Діяльність українських патріотів, як-от генерал Гвоздь, розлютила злочинні синдикати китайських комуністів і мафіозних інвесторів, які втратили мільярди доларів і можливість їхньої конвертації у політичній вплив на Україну та країни Євросоюзу.

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Гвоздь з однодумцями зруйнували амбітні плани могутніх китайських бізнесменів із сумнівною репутацією і панівної комуністичної еліти, яка стоїть за ними.

Внесок генерала Віктора Гвоздя у стримування китайської експансії зміцнив його репутацію державного діяча, здатного відстоювати інтереси України перед китайськими бізнесменами.

Тому після смерті в Китаї 14 лютого 2021 року нашого посла Сергія Камишева прогнозували, що новим головою української дипмісії в Пекіні стане саме Віктор Гвоздь. Втім, цьому не судилося збутися.

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Версія щодо причетності агентів Китаю до раптової смерті генерала Гвоздя, який 28 травня 2021 року за дивних обставин загинув на єгипетському курорті Дахаб, виглядає цілком реалістичною.

Адже генерал очевидно становив перепону на шляху китайської експансії в Україні та інших країнах Європи. Він був важливою ланкою у політиці стримування китайського впливу, тому його ліквідація могла дезорганізувати діяльність українських і західних спецслужб та створити передумови для відновлення позицій Китаю як в Україні, так і в Європі загалом.