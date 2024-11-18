Під час президентських виборів у США 2024 року кілька американців українського походження заявили, що вважають, що колишній президент Дональд Трамп був би хорошим варіантом як для США, так і для України. Вони стверджували, що Трамп буде жорстким щодо президента Росії Владіміра Путіна і зможе домовитися з Путіним, оскільки колишній президент є «переможцем».

Деякі члени української громади в США навіть заявили, що під час першого терміну Трампа в Україні не було війни, звинувачуючи колишнього президента Барака Обаму в незаконній анексії Криму у 2014 році, а президента Джо Байдена - у відповідальності за нинішнє вторгнення в Україну.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ця група стверджує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році ніколи б не відбулося за Трампа. З огляду на те, що сталося в Україні під час війни, ці українські американці вірять, що він зможе закінчити війну «швидко та ефективно». Вони, разом з усіма нами, незабаром побачать, чи правильні їхні теорії.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 18 листопада: «Ударів завдають не словами» Росія зосередила сили на прориві оборони ЗСУ на двох напрямках, Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для ударів углиб РФ, російська балістика поцілила в житловий будинок у Сумах.

Минулого тижня численні ЗМІ повідомили про обіцянку новообраного президента Трампа припинити російське вторгнення в Україну протягом перших 24 годин свого президентства. Хоча поки що невідомо, як це станеться і чи станеться взагалі, його дії та політика щодо України під час першого терміну можуть дати уявлення про те, як він діятиме далі.

Advertisement

Переконання багатьох американських прихильників Трампа в тому, що під час його президентства не відбулося жодної війни, фактично не відповідає дійсності. Перший термін Трампа тривав з січня 2017 року по січень 2021 року. У цей період відбувалася війна на Донбасі, яку Україна називала «Антитерористичною операцією» (АТО), - перше російське вторгнення в Україну, що розпочалося у 2014 році.

Трамп призначив посла Курта Волкера спеціальним представником США на переговорах з Україною. Волкер обіймав цю посаду з липня 2017 року по вересень 2019 року, протягом якого він постійно зустрічався з українськими посадовцями, щоб обговорити війну, відносини Києва з Росією та шляхи припинення вторгнення.

Advertisement

Ця робота, однак, була дуже складною - протягом його першого року на посаді 2017 рік вважався «найсмертоноснішим роком» на Донбасі з початку вторгнення.

«Багато людей думають, що [війна на Донбасі] якимось чином перетворилася на сплячий, заморожений конфлікт, і він стабільний, і зараз ми маємо... перемир'я, - сказав Волкер. «Це абсолютно неправильно. Це криза. 2017 рік був найжорстокішим роком».

Волкер намагався переконати Трампа допомогти Україні, але його прохання були здебільшого проігноровані. Лише в березні 2018 року, через рік після найсмертоноснішого року війни, США надали першу партію оборонного обладнання Україні.

Advertisement

За даними Агентства оборонної безпеки США, Україна отримала протитанкові керовані пускові установки Javelin вартістю 47 мільйонів доларів. Зброя на той час не брала участі в бойових діях, вона зберігалася на військовій базі на заході України, за сотні кілометрів від місця бойових дій на Донбасі.

Ми також дізналися, що не вся оборонна допомога, виділена Києву, була відправлена в той час в Україну, але насправді стане центром скандалу за участю Трампа. У липні 2019 року в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалися американо-українські відносини та Донбас, Трамп попросив про допомогу в особистій справі.

Advertisement

Здавалося, що колишній віцепрезидент Джо Байден стане кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року. Трамп попросив Зеленського розслідувати зв'язки сім'ї Байдена з Україною, щоб підірвати його політичного опонента. Зеленський не підтвердив, що буде розслідувати це питання, про що потім повідомили члени адміністрації Трампа.

Схоже, що Трамп наказав призупинити надання оборонної допомоги Україні заздалегідь до цього дзвінка. Офіс урядової підзвітності (GAO), агентство, яке проводить аудит федерального уряду, розслідувало це питання і постановило, що президент порушив закон, призупинивши раніше схвалену допомогу Україні. Розслідування, проведене Контрольним управлінням Міністерства оборони, встановило, що Трамп призупинив допомогу, щоб вирішити особисту справу.

Advertisement

Невдовзі після цього Палата представників Конгресу США розпочала власне розслідування. Після проведення слухань і розмов з представниками адміністрації Трампа Палата представників представила дві статті про імпічмент. Потім Сенат провів низку двопартійних слухань, які не змогли усунути Трампа з посади.

Поки Конгрес розслідував дії Трампа, війна на Донбасі тривала. Згідно зі звітом, опублікованим Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), з квітня 2014 року по лютий 2022 року на Донбасі загинуло понад 16 000 українських цивільних осіб. У той час як Росія продовжувала свої операції в регіоні, США мало що робили, щоб спробувати зупинити війну під час перебування Трампа на посаді президента.

У 2020 році Трамп балотувався на переобрання, але зазнав поразки від Байдена, але пообіцяв, що повернеться на політичну сцену.

Під час кампанії 2024 року Трамп дуже активно висловлював свою позицію щодо України. Він заявив, що США надсилають занадто багато допомоги цій східноєвропейській державі, і запропонував скоротити цю допомогу.

Він також заявив, що змусить Україну вести переговори з Росією, і що після обрання він покладе край російському вторгненню за один день. Потім він звинуватив Зеленського у повномасштабному вторгненні Путіна. Він також сказав, що Байден несе відповідальність за війну, якої не повинно було бути.

Тепер, коли його обрали, залишається побачити, як Трамп покладе край війні. З огляду на рішучість України не капітулювати перед Росією та її бажання вигнати московські війська зі своїх кордонів, малоймовірно, що мирний план Трампа для України спрацює. Навпаки, він приречений на провал.

Одним словом, відносини Трампа з Україною дуже складні. Його попередній термін свідчить про те, що він не бажав співпрацювати з українськими лідерами, щоб допомогти покласти край першому вторгненню в Україну, і замість того, щоб надати додаткову допомогу під час нинішнього повномасштабного вторгнення, він запропонував скоротити майбутню допомогу Україні і хоче силою закінчити війну.

Попри ці події, члени української громади США, які голосували за Трампа, вірять, що він буде протистояти Росії. Вони переконані, що Трамп буде добрим для України, і вони просували його тези про війну і сподіваються, що вони мають рацію щодо новообраного президента. Час покаже, як розгортатимуться відносини Трампа з Україною під час його другого терміну.

Марк Темницький - акредитований журналіст-фрілансер, який висвітлює євразійські справи, а такожпозаштатний науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають точку зору Kyiv Post.