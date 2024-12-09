Два тижні тому Тегеран засудив запровадження західних санкцій проти низки своїх державних судноплавних компаній, назвавши звинувачення Великої Британії та країн-членів ЄС у передачі балістичних ракет Росії на підтримку її війни в Україні «безпідставними і фальшивими».

Державний секретар США Ентоні Блінкен вперше виступив з таким звинуваченням 9 вересня, після чого ЄС і Велика Британія розширили фінансові санкції проти Ірану, націлені на його порти і судна, причетні до передачі іранських технологій, таких як безпілотні літальні апарати (БПЛА), тактичні ракети малої дальності, снаряди великої дальності та їх компоненти.

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Тоді як Вашингтон продовжує наголошувати на постачанні Тегераном тактичних ракет малої дальності до Росії, ЄС і Велика Британія заявили, що це пряма загроза територіальній цілісності і безпеці Європи, що відкриває двері для ще більш жорстких санкцій, які можуть, за словами принаймні одного джерела, накласти ще жорсткіші обмеження на авіаперевезення, зокрема, санкції проти національної авіакомпанії Ірану.

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Тегеран продовжує заперечувати ці заяви. Його міністр закордонних справ Аббас Арагчі оголосив ці звинувачення «неправдивими, що походять від сфальсифікованих розвідувальних даних», незважаючи на те, що це вже другий випадок, коли Іран звинувачують у передачі ракет до Росії. У першій половині 2022 року Велика Британія звернула увагу на потенційну передачу ракет до Росії, а в лютому міжнародне видання опублікувало детальні звинувачення в такій передачі, після чого незабаром з'явилися інші повідомлення на цю тему, які Тегеран категорично заперечував.

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Незважаючи на ці заперечення, факти свідчать про те, що іранська військова підтримка Росії значно зросла після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Зокрема, експерти із західної розвідувальної спільноти вказують на беззаперечні докази широкого використання іранських безпілотників-камікадзе Shahed проти української інфраструктури. Ці надані Іраном засоби стали суттєвим мультиплікатором сили для московських військ, які, без сумніву, продовжують мати серйозні логістичні проблеми і залишаються технологічно гіршими на полі бою через жорсткі міжнародні санкції у війні на виснаження.

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Західний стратегічний розрахунок

Незважаючи на докази, що переконливо вказують на передачу ракет з Ірану до Росії, дотепер не було підтверджено використання таких ракет проти української військової або цивільної інфраструктури. Це було підкріплено заявою президента Володимира Зеленського від 11 вересня.

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Один експерт з Тегерана припускає, що вичерпні розслідування і повідомлення про ймовірні передачі іранських ракет Росії є частиною ширшої стратегії, спрямованої на запобігання ескалації атак Тегерана проти ізраїльських наступальних дій у Газі.

Ліванський вчений натякнув, що західні розвідувальні установи можуть контролювати наратив, оприлюднюючи певні елементи розвідданих, спрямовані на те, щоб викликати бажану реакцію у певної аудиторії. Згідно з цією гіпотезою, передчасне оприлюднення такої контрольованої інформації Вашингтоном і його союзниками відбувалося за сценарієм, який мав посилити дипломатичний тиск на Тегеран, як «попереджувальний постріл» проти укладення ракетної угоди в майбутньому.

Колишній політичний лідер, який досі працює в іранських дипломатичних колах, рішуче стверджував, що між Тегераном і Москвою не існувало жодної такої угоди - ні щодо готових ракет, ні щодо пов'язаних з ними технологій, ні щодо компонентів. Він назвав джерела західної розвідки такими, що створюють сценарій «диму без вогню».

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Автори цієї статті проаналізували документи з відкритих джерел і непрямі докази з поля бою, які вони порівняли з власними інтерв'ю. Вони дійшли висновку, що єдине логічне пояснення вказує на намір Заходу перешкодити Тегерану встановити більш значні військові зв'язки з Москвою.

Ядерна гра?

Якщо розглядати це як мізерну гіпотезу, якби Тегеран передав Москві системи/технології балістичних ракет, то що могло б мотивувати реформаторський уряд Пезешкіана прийняти таке рішення? Відповідь лежить не на тлі поглиблення військової співпраці між Тегераном і Москвою або бажання Тегерана отримати знання в галузі протиповітряної оборони і звичайних ракетних систем, а, що більш важливо, в його прагненні отримати допомогу Росії для підживлення своїх ядерних амбіцій.

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Ізраїльський високоточний удар по Тегерану в останній тиждень жовтня виявив вразливі місця в його протиповітряній обороні, для усунення яких КВІР може звернутися за російським досвідом у сфері протиповітряної оборони, а також налагодити співпрацю і спільне виробництво технічних засобів. Але принциповим, стратегічним фактором військової співпраці між двома країнами є досвід Москви в ядерних технологіях і її мінлива позиція щодо розповсюдження ядерної зброї.

Оскільки Тегеран вже вважається мультиплікатором сили Москви, він може запросити російських експертів для потенційного посилення своїх ядерних амбіцій. Протягом багатьох років Москві приписували вплив на ядерні програми Ірану і навіть, до певної міри, стримування їхнього прогресу. Проте, ці зміни у відносинах можуть призвести до того, що Тегеран використає свою підтримку «спеціальної військової операції» Кремля як важіль для отримання позитивної підтримки Москви у своєму ядерному розвитку.

Один тегеранський експерт нагадав про дві окремі зустрічі між іранськими політичними лідерами і науковою делегацією з Росії, спрямовані на перегляд ядерної політики Ірану на основі більш гнучкого підходу до ядерного розповсюдження з боку Москви.

Це, безумовно, може означати, що Москва займатиме більш спокійну позицію у питанні озброєння Ірану в рамках його ядерної програми. Хоча Масуд Пезешкіан, нещодавно обраний президент-реформатор Ірану, можливо, висловив бажання брати участь у переговорах із Заходом, Москва може скористатися цією можливістю, щоб мовчки підживлювати ядерні амбіції Ірану, аж до можливого розширення його програми.

Для Москви ядерний Іран є потенційним претендентом на стримування впливу Вашингтона і його союзників на Близькому Сході і в Центральній Азії, потенційно руйнуючи будь-які надії на взаємодію із Заходом.

Це дуже добре вписується в стратегічні плани Москви в обох регіонах, оскільки має на меті перетворити Тегеран з простого регіонального гравця на потенційну регіональну потугу, зруйнувавши будь-яку надію на нормалізацію його відносин із Заходом. Більше питання полягає в тому, чи поділиться Москва своїми ядерними технологіями і досвідом з Тегераном? Це покаже лише час.

Продумана стратегія чи стратегічна авантюра?

Оскільки Тегеран має всі карти, необхідні для поглиблення стратегічного партнерства з Москвою, логіка намірів Заходу стримати Іран від укладення такої угоди видається більш зрозумілою. Для реформатора Пезешкіана це реальна можливість не лише зміцнити обороноздатність Ірану, але й досягти мети стати ядерною державою, зберегти і розширити вплив на Близькому Сході, кинувши при цьому серйозний виклик Ізраїлю. Це буде ціною його амбіцій щодо взаємодії із Заходом, але справжній виклик цим цілям цілком може виходити від КВІР та їхніх прихильників, які готові грати в азартну гру і розглядати всі можливі варіанти відновлення регіонального впливу Ірану.

Погляди, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають точку зору Kyiv Post.