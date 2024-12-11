Гадаю, підручники з історії розкажуть про ще більше зовнішньополітичних провалів Заходу в регіоні – недотримання червоних ліній, нездатність протистояти російській та іранській інтервенції тощо. Але і команда Байдена, і команда Трампа зараз претендують на перемогу – у перемоги багато батьків, поразка – сирота!

Реальність, на мою думку, очевидна, і вона полягає в тому, що союзники Асада – Росія та Іран – були значно ослаблені. Росія – тривалою війною в Україні. Іран – успішним ударом Ізраїлю по Хезболлі, її маріонетці в Лівані, а потім і по самому Ірану. Туреччина з її власними проблемами, приймаючи понад чотири мільйони сирійських біженців і нервуючи, що самовпевнений Ізраїль і нова адміністрація Трампа можуть вжити заходів для подальшого посилення заклятого ворога Туреччини – YPG (Загони народної самооборони – ред.) у Сирії, побачила необхідність діяти. У підтримці наступу ісламістського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Анкара побачила можливість домовитися про більш інклюзивне врегулювання в Сирії, щоб повернути біженців додому і стримати сирійські курдські угруповання в рамках краще функціонуючої сирійської держави.

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Зауважте, що ця остання мета також пов'язана з натяками на новий мирний процес щодо курдів у Туреччині, в рамках якого лідер націоналістичної партії (MHP) Девлет Бахчелі простягнув руку ув'язненому лідеру курдів Оджалану.

Наступ ХТШ здивував усіх – я думаю, і турків, і ізраїльтян, несподівано продемонструвавши як силу ХТШ, так і жахливий стан сил режиму Асада. Останній просто розтанув – можливо, завдяки тому, що лідери ХТШ (ймовірно, під турецьким керівництвом) запропонували більш інклюзивну модель управління Сирією в майбутньому.

Зараз, мабуть, вже можна говорити про наслідки, переможців і переможених, а також вплив подій у Сирії за минулий тиждень на решту світу.

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Безперечно, найбільшим переможцем є сирійський народ, який нарешті скинув жорстокий режим і тепер може мати надію на краще майбутнє. Вже кілька сотень тисяч сирійців повернулися через кордон з Туреччини, і, ймовірно, багато хто з п'яти-шести мільйонів сирійських біженців за кордоном вчинять так само. Сцени звільнення в'язнів Асада справді розривають серце.

Плавна передача влади від уряду Асада до повстанців вселяє надію – ХТШ фактично заохочує колишніх урядовців Асада залишатися на своїх місцях для управління процесом переходу.

Однак виклики величезні, враховуючи країну, яку 13 років роздирала громадянська війна, і ополченців, які воювали між собою стільки ж часу, скільки проти режиму Асада. Приклади Лівії та Іраку, які також позбулися жорстоких авторитарних диктаторів, навряд чи є обнадійливими. Як і там, численні зовнішні гравці будуть схильні до втручання, часто зі зловмисними намірами.

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Ізраїль вже завдав найбільших повітряних ударів по Сирії за останні 50 років, розглядаючи нестабільність у Сирії як шанс отримати стратегічну перевагу, знищивши значну частину сирійської авіації, протиповітряної оборони і військового потенціалу взагалі, а також розширивши «буферну зону» навколо Голанських висот. Без сумніву, ця ізраїльська інтервенція буде продовжена, і це стане джерелом майбутньої напруженості – Єгипет одразу розкритикував цей крок, заявивши, що ізраїльсько-арабську угоду про припинення вогню 1974 року «переїхали танками».

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Важко не погодитися з тим, що на захоплених землях є джерела води, що тече до Лівану. Занепокоєння викликає те, що Ізраїль назавжди заселить їх у рамках програми Великого Ізраїлю, або, можливо, переселить у цю «буферну зону» палестинців з Гази чи Західного берега.

Іран, хоча й ослаблений, залишається потужним регіональним гравцем – як безпосередньо, так і через своїх маріонеток в Іраку. Обидві країни все ще здатні на дії, спрямовані на дестабілізацію Сирії – вони мають досвід у Лівані та інших країнах.

Проте є надія, що Туреччина може відіграти вирішальну роль в управлінні перехідним процесом і спрямувати нову сирійську адміністрацію на шлях поміркованості, реформ і модернізації. Туреччина, ймовірно, стане каналом для значних фінансових ресурсів країн Перської затоки для фінансування реконструкції, поряд із європейськими коштами. Це коштуватиме десятків мільярдів доларів, але вигода донорів від стабільної Сирії буде величезною.

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Хто переміг і програв у решті світу?

Найбільше виграла, безумовно, Туреччина. Як зазначалося вище, Туреччина стане каналом надходження коштів на відновлення, і багато турецьких компаній очолять зусилля з реконструкції – примітно, що турецькі будівельні акції різко зросли протягом цього тижня.

Повернення біженців допоможе послабити зростання націоналізму всередині країни, який почав впливати на підтримку Ердогана. В той же час, успіх союзних Туреччині угруповань у Сирії, в тому числі ХТШ, відтіснить сирійські курдські угруповання, такі як YPG, на задній план. Туреччина зацікавлена в забезпеченні сильної центральної влади в Дамаску і працюватиме там над державним відновленням, що також слугуватиме протидії сепаратистським силам у країні. Послаблення YPG та інших прокурдських сил у Сирії послабить курдські сепаратистські сили всередині Туреччини, такі як Робітнича партія Курдистану, і, можливо, змусить їх сісти за стіл переговорів для довгострокового врегулювання в Туреччині. Принаймні, на це сподіваються в Анкарі.

Туреччина зараз є домінуючою зовнішньою силою в Сирії (можливо, за відсутності Ізраїлю), і це дає Туреччині важелі впливу на інші світові держави – зокрема, на Росію, США та Іран.

Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче вивести з Сирії тисячний американський контингент, який бореться проти ІДІЛ та ін. Падіння Асада і надії на більш поміркований і реформістський уряд у Дамаску за підтримки Туреччини, можливо, дадуть США впевненість у тому, що вони можуть піти, залишивши боротьбу з радикальними ісламістами Туреччині та її союзникам з країн Перської затоки. Тоді повернення американських військових додому Трамп зможе назвати своєю перемогою.

Росія явно програла від поразки Асада і зараз з усіх сил намагається втримати свою стратегічну військово-морську базу в Тартусі, де вода не замерзає, і розташовану поруч авіабазу – ключову для російських операцій впливу в усьому регіоні, особливо в Африці.

Щоб забезпечити свою безпеку, Москва була змушена вести переговори через Туреччину з ХТШ та її союзниками. Туреччина, можливо, навіть допомогла з евакуацією Асада до Москви – оскільки російський транспортний літак, який його вивіз, пролетів через турецький повітряний простір. Туреччина також, схоже, допомагає Росії евакуювати свої війська з Сирії.

Що Туреччина вимагатиме від Росії? Можливо, більш пільгових умов постачання ключових енергоносіїв, які зараз перебувають під загрозою санкцій США. Можливо, Росія також погодиться на доступ Азербайджану і Туреччини до Нахічевані через Зангезурський коридор і далі в Центральну Азію? Путін тепер винен Ердогану, і той забиратиме борги.

Іран, очевидно, у великому програші, оскільки втрата його союзника Асада в Сирії ще більше послабила Вісь Опору. Наступна зупинка – Тегеран? Ісламська Республіка зараз, мабуть, боїться, що може стати наступною або через внутрішній бунт, або, можливо, через атаку США/Ізраїлю. Вона повинна обдумувати варіанти: або переговори про зниження рівня ядерної проблеми, або ескалація через прискорене збагачення урану або через інших маріонеток (хуситів), або, можливо, новий виток глобального тероризму. Усі варіанти ризиковані – для Ірану більше немає легких варіантів.

В Лівані багато хто сподівається, що поразка Асада сповільнить постачання зброї Хезболлі, змусивши останню підігравати у спробах обрати президента, сформувати уряд і продовжити економічні реформи та відновлення. Ліван як механізм має майже стільки ж рухомих частин, як і Сирія, і обидві країни дуже взаємозалежні. Ризики провалу в обох країнах залишаються дуже високими.

Щодо глобального впливу – він поки що обмежений, хоча очевидно, що вибір, який зробить як Іран, так і Росія (мир в Україні) в результаті подій у Сирії, матиме серйозні глобальні наслідки. Сирія є виробником нафти, хоча й на відносно скромному рівні – 400 000 барелів на день, і нещодавній сплеск бойових дій поки що не дуже вплинув на неї. Але всі сторони в Сирії, ймовірно, зацікавлені в тому, щоб нафта, а разом із нею й долари, продовжували надходити.

Передрук з блогу автора @tashecon! Оригінал статті див. тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають точку зору Kyiv Post.