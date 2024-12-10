Я вже говорив про те, що мені часто закидають, що я критикую новообраного президента США Дональда Трампа, натомість не пропоную нічого конкретного. У попередньому тексті я спробував відповісти на подібні закиди.

Перш ніж почати говорити про наступні сценарії/рекомендації нагадаю, що у попередній публікації я наголосив, з точки зору Трампа і його команди, російсько-українська війна наразі не найважливіше для них. Давайте розмірковувати далі.

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США вже не лідер у допомозі Україні

Моя друга рекомендація для новообраного президента США звучатиме приблизно так: а давайте оголосимо, що США більше не є лідером у міжнародній реакції на вторгнення Росії в Україну, і визнаймо реальність – не варто більше залишатися в НАТО через важелі впливу на окремі європейські держави! Європейці допомагають Україні більше, ніж американці, і роблять це вже давно. Скажіть про це, визнайте це публічно і все!Перемога!

Так само швидко зростають внески європейських країн в бюджет НАТО, і, на відміну від США, їхні оборонні бюджети (принаймні, більшість з них) не витрачаються на такі речі, як авіаносці та бази на Філіппінах і в Сирії, які, можливо, не мають жодного стосунку до НАТО і стримування Росії.

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Заявити про то, що Америка задоволена тим, як Європа активізується, а це означає, що Америка може залишити Європу європейцям. Погляньте ось на внески країн Європи до бюджету НАТО.

Які відсотки ВВП країни НАТО вносять до спільного бюджету. За інфографіку дякую Kjartan Reithaug

Як я, здається, зазначаю чи не в кожному другому огляді, річ у тім, що мантра Трампа «США роблять все, а Європа не робить нічого» - це містифікація. Відніміть такі речі, як військові операції, бази і засоби США на Близькому Сході і в Азії, і стане цілком очевидно: внесок і витрати США на допомогу Україні не більше «середнього внеску по НАТО».

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За останніми даними, США мають близько 80 000 військовослужбовців і три бойові бригади в усій Європі: це означає, що військова США в Європі трохи більші, ніж армія Португалії, але явно менші, ніж війська Румунії. Отже, ще до вступу на посаду Трамп переміг НАТО! Залишилося лише оголосити про перемогу, прийняти похвалу і вдячні молитви своїх MAGA-вірян.

Надалі США можуть спокійно продовжувати говорити, що вірять в НАТО, навіть якщо мало хто вірить, що Дональд Трамп готовий воювати за незалежність Естонії. Але в обмін на це США збережуть доступ до всіх тих чудових баз ВПС США в Європі, які так корисні для розгортання на Близькому Сході, де є нафта.

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Більше того, як тільки оборонні зобов'язання США перед Європою будуть відокремлені від внутрішньої політики США, стане набагато легше грати в жорстку гру в сфері національної безпеки і більше американських корпорацій будуть заробляти ще більше грошей в секторі безпеки. Нова адміністрація хоче покласти край божевільному укладанню контрактів з Пентагоном і перевитратам, але вона з радістю укладає ті ж самі угоди, що приносять надприбутки американським корпораціям, за умови, що рахунок оплачують іноземні платники податків. Ще одна перемога!

Нова адміністрація здебільшого розглядає Європу як пасивний ринок, який можна експлуатувати, і яким керують політики, над якими можна позбиткуватися. Як тільки США вийдуть з бізнесу «управління» НАТО, стануть можливими всілякі способи максимізації американського прибутку.

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Норвегія думає про те, щоб потіснити американський СПГ на європейських ринках? Трамп і його співробітники швидко нагадають Осло про те, що Норвегія не має військово-морського флоту, а в Америка він є, і що Америка вважає, що безпека НАТО буде найкраще забезпечена, якщо американський СПГ отримає пріоритетний доступ до бельгійського і голландського ринків. Аж раптом спалах у Придністров'ї та Молдові, і, скажімо, німці і румуни вирішують, що реально зробити щось потужне, і Молдова благає США про допомогу? Упс, хлопці, вам не пощастило, в Молдові немає серйозних грошей для американського великого бізнесу. Подумайте самі.

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Framaton або Siemens раптом вирішують, що вони повинні можуть допомогти українцям будувати більше і краще ядерних реакторів? Та ні! Це робота для General Electric, ядерні матеріали в Україні (і гроші, які йдуть з ними) є основним інтересом національної безпеки США. Не подобається? Ну, знаєте що, США не в захваті від членства в НАТО. І т.д. і т.п.

Європеєць міг би сказати, що все цілком можливо, якби ми обговорили все заздалегідь, як джентльмени наодинці, і грошей вистачило б на всіх. Але у цьому випадку Трампа втратить інший головний показник успіху, якого він завжди буде прагнути, а саме: завжди має бути «угода», укладена в конфронтаційних переговорах, яку «виграють» Трамп і Америка.

Політика, яка підтверджує ідеологію адміністрації, що лідер завжди правий і що, Америка завжди повинна отримувати те, що хоче, бо вона «велика» - це політика, якої повинна буде дотримуватися нова адміністрація.

Україна, тим часом, має справу зі США на умовах, які подобаються адміністрації Трампа, тобто на угодах, які вигідні американським корпораціям гроші. Це цілком влаштовує українців, звісно, це менше американських грошей загалом, але вони будуть прив'язані до реальної підтримки, зумовленої мотивом прибутку, і, що дуже важливо, ймовірність того, що підтримка перетвориться на політичний футбол у США, близька до нуля. Як ми бачили, з часом українці вважають за краще не користуватися американською допомогою - занадто багато головного болю.

Як український дрон "Пекло" може допомогти Трампу побороти Пентагону

І, нарешті, остання наразі рекомендація. Ще одним постулатом догми нової адміністрації є те, що Пентагон - це «вигрібна яма», і що якщо гроші американських платників податків і витрачаються, то здебільшого даремно. Ним керують розумні генерали, які витратили цілі кар'єри, ведучи Конгрес і президентів по садовій доріжці, щоб купувати все дорожчу зброю, яка або не працює, або коштує в кілька разів дорожче, ніж ціль, яку вона має знищити.

Є віра в те, що приватна промисловість США завжди зробить кращу зброю, дешевшу і швидшу, ніж американські військові. Але для руйнівників - або реформаторів, як вони себе вже називають - проблема полягає в тому, що у випадку з великими державними установами, такими як НАСА або міністерство оборони США, дуже важко довести, що ваш кращий спосіб дійсно працює, а потім використати цей успіх для ліквідації всієї установи.

Багато з вас, хто дивиться новини, бачили, що українці щойно представили свій новітній ударний безпілотник дальнього радіусу дії під назвою «Пекло» який, як повідомляється, має дійсно шикарні характеристики - він реактивний, літає зі швидкістю близько 700 км/год, тобто приблизно втричі швидше, ніж пропелерні безпілотники, і його набагато важче збити росіянам. Дальність польоту - 700 кілометрів, тобто більше, ніж у ATACMS або Storm Shadow. Я припускаю, що приблизно чотири таких штуки можуть завдати такого ж руйнівного удару, як одна з тих західних ракет. Українці зараз вже його виробляють.

Ось і знайшлася «голка Кощея» для американського ВПК, яка може опинитися в руках нової адміністрації. Не забувайте, з цією «голкою» центральна партійна лінія догми «Вдар по Америці» реально грає. Що має зробити нова адміністрація, так це вкинути гроші в українське виробництво «Пекло». Чому? Бо це для адміністрації Трампа класичний win-win.

Перемога – українці налагодять виробництво набагато більших замовлень швидше і дешевше, ніж це зробив би Пентагон. Тоді адміністрація зможе дати Пентагону по голові за завищення цін і неефективність. Щось на кшталт: дивіться, навіть «дурні» українці можуть розробляти і виробляти нові системи озброєнь, і це не буде коштувати дорожче, ніж знімок з Місяця. У головне те, що ніхто в Пентагоні не може стверджувати, що «це не спрацює» або «ти не військовий експерт, це нічого не доводить». Пентагон не веде велику звичайну війну. А Україна веде. Таким чином, це поразка для вкоріненої довіри до Пентагону і перемога для тих, хто хоче «розібратися» з Пентагоном.

І ще одна перемога (другий з win з класичного «win-win») - росіянам викручують руки саме так, як воліє адміністрація, тобто американська «сила» застосовує важелі впливу, не ризикуючи при цьому життями американців. Путін може нарікати скільки завгодно, але суть в тому, що якщо 100 безпілотників завдаватимуть ударів по Росії кожні два-чотири дні, то не лише повільно руйнуватиметься те, на що націлені українці, але й режим Путіна не матиме можливості приховати це від росіян.

Це знову майже екзистенційна загроза, яку Путін не може ні ігнорувати, ні легко протистояти. І американці можуть сказати: «Агов! Ми лише допомагаємо українцям робити зброю, вони самі обирають цілі і планують удари».

Ця публікація є адаптованим перекладом посту експерта Kyiv Post Стефана Коршака на його сторінці у Facebook. З ним ви можете ознайомитися тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.