Якось я пообіцяв запропонувати кілька нестандартних рішень, які можуть допомогти Україні швидше виграти війну, за умови, що союзники України готові мислити стратегічно, а не електорально.

Ось про перше з них. Почну з історії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У серпні 1914 року Перша світова війна тільки-но розпочалася, і британський флот загнав два німецькі військові кораблі, лінійний крейсер "Гебен" та легкий крейсер "Бреслау", в турецькі нейтральні води та протоки. Замість того, щоб інтернувати ці два кораблі або змусити їх повернутися у відкрите море та потрапити до рук потужної британської ескадри, яка чекала в міжнародних водах, турки обмінялися кількома телеграмами з Берліном, і "Гебен" був перейменований на флагман Османського флоту "Явуз Султан Селім", а "Бреслау" став "Меділлі". Згодом німецький контрадмірал Вільгельм Сушон пішов у відставку з посади командувача Імперського німецького флоту, щоб стати турецьким адміралом та командувачем турецького флоту, а німецькі матроси вступили на турецьку службу, і, як я чув, їм видали фески.

Advertisement

Більше по темі ЄС рекомендує європейському бізнесу вийти з Росії У новому пакеті санкцій запроваджено звільнення від штрафів та спрощення процедур з активами РФ.

Турецький кабінет був розділений щодо того, чи краще залишатися нейтральним, чи приєднатися до німців та австрійців, щоб воювати з традиційним ворогом османів - росіянами. Британці, звичайно, були розлючені тим, що два військові кораблі втекли, і тепер було набагато важче тиснути на нейтральних турків у відкритому морі, тому що османи тепер мали сучасний лінійний крейсер.

Advertisement

У жовтні про-воєнне крило османського уряду наказало адміралу Сушону здійснити рейд на російські берегові об'єкти в Чорному морі у відповідь на російські провокації (як стверджували турки) турецьких кордонів на Балканах та Кавказі, а також на британські провокації в османських володіннях на Близькому Сході.

Сушон на борту "Селіма" з "Меділлі" та кількома турецькими есмінцями в ескадрі підплив до Севастополя та обстріляв його. Феодосія також була обстріляна. Британці, тепер розлючені, вимагали від турків передати два військові кораблі Королівському флоту, інакше... Зрештою, Османська імперія перейшла на бік Антанти у Першій світовій війні. Протягом наступних чотирьох років "Гебен" був найпотужнішим військовим кораблем у Чорному морі, тому він контролював його води. Османи не пережили війну, але "Гебен"/"Селім" вижив.

Advertisement

У НАТО немає стратегічного бачення щодо боротьби з РФ на Чорному морі

Мені боляче це говорити, але, здається, в НАТО немає нікого з відповідальних за ухвалення рішень чиновників, хто б реально знав військово-морську історію Першої світової війни та про "Гебен" і "Бреслау". Для них, на відміну від керівництва Імперської Німеччини того часу, Чорне море, здається, є закритим простором, в який вони не можуть проектувати силу або уявляти проекцію сили, тому що НАТО не є воює тут.

Advertisement

Це розчарування посилилося для мене, і для більшості людей, які живуть в Україні сьогодні вранці, коли російський флот (те, що від нього залишилося) вийшов зі своєї нинішньої бази в Новоросійську та, за різними підрахунками, випустив від 20 до 30 з 60 ракет, які Росія запустила по Україні під час сьогоднішніх ударів (блог був написаний 14 грудня 2024 року - в день одного з масованих ракетних обстрілів РФ - ред.). Це була аж ніяк не армада, Чорноморський флот досить пошарпаний, і зазвичай росіянам вдається вивести в море лише 1-2 фрегати та кілька ракетних катерів, озброєних крилатими ракетами "Калібр", щоб стріляти ракетами по Україні.

Advertisement

Як так, що після трьох років війни ніхто в НАТО не зрозумів, що Новоросійськ - це легка мішень, і з ним легко впорається один підводний човен? Як так, що ці пускові платформи виходять у Чорне море, стріляють по українцях, а потім повертаються до Новоросійська без перешкод? Російські можливості протичовнової боротьби другосортні. Чому цим не користуються?

Країни НАТО мають підводні човни, як могли б передати Україні

Я не говорю про те, щоб знайти для українців підводний човен, який несе міжконтинентальні балістичні ракети та ядерну зброю. Просто ударний човен малої дальності. Дизельний електричний човен часів Холодної війни. Здається, є багато кандидатів. У Канади є підводні човни. Німеччина виготовляє власні підводні човни і вони чудові. У Греції є підводні човни, і вони списують деякі з них. Південна Корея виробляє підводні човни, також чудові, і південнокорейське суднобудування має давню історію пошуку способів заробити гроші. Австралійці скаржаться, що не можуть знайти екіпаж для підводних човнів, які у них є. Голландці, як я читав, щойно вивели з експлуатації два човни.

Advertisement

Іспанці мають човен часів Холодної війни, який вони планують замінити. Я не досліджував це до окремих флотських одиниць в інших флотах, але я читав, що норвежці, поляки, португальці та шведи мають старі (старіші) підводні човни, які, можливо, краще служили б національним інтересам цих країн, знищуючи російські військові кораблі в Чорному морі, ніж на місцях своєї стоянки біля причалу в Бергені чи Дан Гелдері, де вони, здебільшого іржавіють. На Чорному морі залишився лише один порт, з якого росіяни можуть діяти. Пам'ятайте, підводному човну не потрібно торпедувати російські кораблі у відкритому морі. Він може просто замінувати підходи до Новоросійська.

Так, це було б складно. Потрібно було б зібрати та навчити український екіпаж. Потрібно було б заручитися підтримкою турків, щоб дозволити підводному човну пройти через протоки, перш ніж його передадуть українському флоту, потрібно було б знайти захищену базу для підводних човнів базу, потрібно було б з'ясувати, як відстежувати російські протичовнові літаки та військові кораблі в Чорному морі, що НАТО робить, але я дуже сумніваюся, що вони колись вони скажуть українцям хоч слово про це.

Я не маю жодних сумнівів у тому, що причина, чому ця пропозиція звучить дивно, полягає в тому, що це ще складніше, ніж звичайні інструменти підтримки, які намагаються використовувати союзники України, і, якщо чесно, не завжди ефективно та результативно. Нинішні спільні зусилля з підтримки України простими рішеннями далеко не проходять гладко. Надання українському флоту підводного човна за принципами Мехена є складним завданням.

Пропозиція виглядає ще більш божевільною, якщо ми почнемо обговорення - чого я не роблю - про те, щоб, можливо, зібрати екіпаж з найманців-підводників НАТО та посадити їх на дизельний електричний човен класу "Седерманланд" або "Морж", і відпустити їх на волю полювати біля узбережжя Криму. Хоча це був би чудовий фільм.

Суть у тому, що варто пам'ятати про "Гебен" і "Бреслау". Німецькі дипломати та військово-морські стратеги у серпні 1914 року побачили спосіб завдати удару по своєму ворогові Росії, сухопутній державі, використовуючи проекцію військово-морської сили творчо. Рішення, яке вони знайшли, виходило далеко за рамки звичайного військово-морського мислення, але вони втілили його в реальність. Приблизно за три місяці.

Як прямий результат цієї німецької стратегічної геніальності, Німеччина отримала потужного союзника, без якого - ймовірно - головний союзник Німеччини, Австро-Угорщина, розпалася б до 1916 року. Це не виграло війну для Німеччини, але в довгостроковій стратегії віддача відносно зусиль була гігантською. "Секретний інгредієнт" (не фанат цього терміну, але він підходить) - це мислення поза рамками.

Це вимагало творчого мислення та припущення з самого початку, що "Ми ніколи цього не робили, і ніхто цього не робить, і до того ж це було б дуже складно" - це абсолютно неправильний спосіб вести війну.

Три роки - це багато часу для того, щоби мрії не збувалися.

Ця публікація є адаптованим перекладом посту експерта Kyiv Post Стефана Коршака на його сторінці у Facebook. З ним ви можете ознайомитися тут.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.