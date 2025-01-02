Путін переключив свою увагу на бомбардування самого центру Києва, зокрема, його історичного та політичного району. Це нагадує мені відчайдушний і мстивий наказ Гітлера у 1944 році знищити Париж, коли союзники змусили нацистські війська відступити зі столиці Франції.

«Чи горить Париж?», - розлючений патологічний фюрер запитав по телефону свого військового командира в Парижі. На щастя, притомний німецький генерал відмовився виконувати наказ і знищувати чудове місто.

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Тепер ми знаємо, що Гітлер хотіа такої таку ж долю Києву у вересні 1941 року, коли його війська захопили тодішню радянську українську столицю. Знову ж таки, завдяки тому, що його накази не були виконані, давнє місто було врятоване. Натомість радянські солдати, що втікали, підірвали вибухівку в центрі Києва, спричинивши набагато більше руйнувань і смертей, ніж на той момент завдали нацисти.

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За винятком єврейського населення міста. Його цинічно звинуватили у вибухах, а через кілька днів десятки тисяч євреїв були зігнані і розстріляні у Бабиному Яру.

А сьогодні? Ми маємо Путіна в ролі Гітлера, а Росію - в ролі нацистської Німеччини. Путін використовував ті ж аргументи, що й Гітлер у випадку з німецькомовним Suddetendeutsch, щоб розчленувати Чехословаччину в 1938 році, стверджуючи, що «визволяє» російськомовних в українському Криму та на Донбасі. Сьогодні Україна є «Lebensraum» Путіна в економічному, соціальному та геополітичному сенсі, який Гітлер також бачив в Україні. Достатньо звернутися до його «Майн кампф».

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Для Путіна Україна є не лише плацдармом проти Заходу, але й Lebensraum для Росії з додатковими культурними та історичними елементами. Достатньо прочитати між рядків його різні заяви, що стосуються історії, культурної ідентичності та розуміння того, де повинні проходити кордони Росії.

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Націлившись на давній Київ, він разом зі своїм підневільним, шовіністичним оточенням і пропагандистами ще раз підтверджує, що не визнає українців за окрему націю, і що він хоче, щоб Україна була знищена - якщо він не може її мати - має бути знищена.

Не випалена земля, ні, а от саме агресивна тактика «знищити все, що стоїть на нашому шляху».

Останні атаки з повітря на центр Києва завдали шкоди кільком відомим історичним та культурним пам’яткам. Ця чергова ескалація, не повинна залишитися непоміченою у зовнішньому світі. Цьому імперіалістичному варварству немає виправдання, і будь-яке умиротворення монстра, що стоїть за ним, є злочином саме по собі.

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Древній Київ пережив натиск і руйнування монголів і росіян у царський і радянський періоди. Він витримає путінські гітлерівські бліц-атаки і спроби встановити довготривалий деспотичний російський рейх.

Але зараз настав час для друзів України (зокрема, у Вашингтоні та Берліні) сказати «досить» і надати Україні засоби, щоб переломити ситуацію і уникнути того, що сталося після Мюнхена 1938 року.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.