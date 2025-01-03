Під час першого засідання більшість країн представляли їхні міністри оборони або високопосадовці з питань оборонної політики. Серед країн, що не є членами НАТО, були запрошені ключові тихоокеанські партнери США: Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія; представники Близького Сходу – Ізраїль, Катар та Йорданія; квартет з Африки – Кенія, Ліберія, Марокко та Туніс, а також Фінляндія та Швеція (на той час вони ще не були повноправними членами НАТО); і, звісно, сама Україна.

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Станом на вересень 2024 року Україна отримала $106 млрд допомоги в межах формату «Рамштайн» (з них близько $56 млрд – допомога США). Про це було офіційно оголошено на 24-й зустрічі країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України.

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Результати Рамштайну

Рамштайн став феноменом у світовій політиці. Допомога партнерів і союзників є важливою складовою обороноздатності та стійкості України у відбитті російської агресії. Сам термін «Рамштайн» став прозивним. Його аналоги можна знайти по всьому світу: «Рамштайн 2.0», “Культурний Рамштайн”, “Фінансовий Рамштайн”, “Економічний Рамштайн” тощо. Ці словосполучення асоціюються з плануванням і прагненням модернізувати певну територію.

Група «Рамштайн» створила можливості для стратегічного переозброєння Збройних сил України та наближення до стандартів НАТО. В рамках цього формату за фінансової допомоги (понад $100 млрд) від країн-членів цієї групи були поставлені та закуплені конкретні види озброєнь.

Україна змогла значно посилити свою обороноздатність, забезпечивши успішне відбиття наступів і ведення стратегічних оборонних дій.

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Для системного управління військовою допомогою в Міністерстві оборони України створено Офіс підтримки коаліцій.

Вже створено вісім спеціалізованих коаліцій, таких як Авіаційна коаліція, Коаліція протиповітряної та протиракетної оборони та інші.

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Серед конкретних видів озброєнь, які Україна отримала вперше, – системи ППО, винищувачі F-16, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніка, протитанкові засоби та багато іншого.

Таким чином, за весь період інтенсивної роботи Рамштайну відбулося не лише стратегічне переозброєння Збройних сил України, а й технологічне вдосконалення українського оборонно-промислового комплексу.

Загроза прямого ядерного протистояння між Росією і НАТО, швидше за все, стала головною причиною створення трьох паралельних геополітичних треків у рамках формату «Рамштайн».

Перший трек – це поглиблене співробітництво між Україною та США. У цьому контексті українська держава відіграє важливу роль в американській стратегії національної безпеки.

Другий трек – Україна і НАТО. Тут Україна зміцнюється як один із центрів сили на східному фланзі Альянсу.

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Третій трек – це власне сам формат «Рамштайн», який є глобальною позаблоковою коаліцією всіх основних міжнародних гравців, які підтримують Україну.

Таким чином, можна виділити три горизонтальні лінії (треки) міжнародної протидії Росії: Україна-США (двосторонній формат), Україна-НАТО (багатосторонній формат за участі США), Україна-«Рамштайн» (США, НАТО і країни Тихоокеанського регіону Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія).

Формат «Рамштайн» є основою для формування нової конфігурації міжнародної безпеки, де Україна відіграватиме провідну роль. Цей формат, як зазначалося вище, не є коаліцією в класичному розумінні цього терміну, але вже зараз можна моделювати можливі сценарії трансформації досвіду всебічної співпраці в рамках цього формату у вигідні для України стратегічні альянси, враховуючи поточну ситуацію у світовій політиці.

Можливі варіанти майбутнього «Рамштайну»

А) Збереження нинішнього формату за участі США. Американська військова, політична, фінансова та дипломатична участь має вирішальне значення для ефективності Рамштайнського процесу. Як зазначалося вище, більше половини всіх фінансових витрат, понесених за понад два з половиною роки функціонування формату, були забезпечені США. Однак у такій ситуації важко спрогнозувати ставлення до «Рамштайну» нової президентської адміністрації США.

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Б) Збереження формату без активної участі США. У цьому випадку Велика Британія, інші країни ЄС-НАТО (Німеччина, Франція та ін.), а також Японія і Південна Корея візьмуть на себе повну відповідальність за збереження цієї платформи як важливої координаційної структури міжнародної допомоги Україні. У такій ситуації всі вищезгадані країни мають бути готові до більш серйозної участі у фінансовій та військовій підтримці України.

В) Злиття Рамштайнського формату зі структурами НАТО. Вище військово-політичне керівництво України регулярно декларує, а іноді вимагає від наших західних партнерів ясності й чіткості щодо членства України в НАТО. Однак деякі країни-члени НАТО, такі як Угорщина і Туреччина, активно виступають проти цього. Немає ясності з цього питання і в американському зовнішньополітичному істеблішменті.

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Г) Створення нового формату (альянсу), в якому Україна відігравала би провідну роль. Враховуючи досвід, який Україна вже має у співпраці з союзниками по Рамштайнському формату, ЄС і НАТО, а також використовуючи нормативну базу десятків безпекових угод, які Україна підписала останнім часом, можна сконструювати новий регіональний геостратегічний альянс, де Україна була би ядром європейської (євроатлантичної) безпеки. Наприклад, посилити військово-політичну інтеграцію в рамках Ініціативи трьох морів (Балто-Чорноморської ініціативи) або Об’єднаних експедиційних сил (ОЕС).

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Лорд Ешкрофт зазначив у своїй статті, опублікованій у Kyiv Post 18 грудня 2024 року, що ОЕС є природним мостом для України, щоб врешті-решт приєднатися до НАТО. Він також вказує на те, що більшість членів ОЕС мають спільний кордон з Росією, і що військові зобов’язання цих країн були «сміливими і рішучими». Наразі Велика Британія є лідером ОЕС і рішучим прихильником України. Україна успішно взяла участь у навчаннях «Joint Protector 24», які відбулися в Латвії.

Насамкінець, гібридна модель з використанням Рамштайну і наданням Україні можливості стати членом ОЕС може забезпечити дієву систему безпеки на основі існуючих інституційних моделей. Фундамент і рамки вже створені.

Така модель потенційно буде привабливою для нової адміністрації Трампа, оскільки вона зменшує потреби в ресурсах для бюджету та збройних сил, посилює євроцентричну оборону та зберігає міцне партнерство зі США.

Погляди, висловлені в цій аналітичній статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.