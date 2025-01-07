Росія припинила постачання газу до Молдови, в тому числі до контрольованого Росією Придністров’я, що спричинило енергетичну та гуманітарну кризу, яка посилюватиметься протягом січня.

1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу до Європи, не продовживши контракт з російською державною енергетичною компанією «Газпром», але той попередив Молдову про припинення поставок ще 28 жовтня минулого року, пише ВВС.

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Причиною, зазначеною в листі до молдовської державної газової компанії «Молдовагаз», був «накопичений борг» і несплата платежів, повідомляє ВВС.

Молдова підготувалася до відключення газу, а Придністров’я – ні.

Це вже спричинило втрату 75 000 робочих місць, зупинку виробництва на всіх заводах регіону та початок гуманітарної кризи.

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Що сталося в Придністров’ї після того, як Росія припинила постачання газу

Першого ранку 2025 року російський газу перестав надходити до всіх теплоцентралей і всього приватного сектору придністровських міст, пише «Європейська правда».

Згідно з повідомленнями, газ залишився лише в квартирах старих житлових будинків із газовими плитами та на кількох критично важливих об’єктах – у лікарнях і дитячих садках. Але не надовго. До кінця місяця без газу залишаться й вони.

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«Європейська правда» зазначає, що ні Придністров’я, ні Молдова не мають газових сховищ, а це означає, що невизнаний уряд Придністров’я не міг запастися газом заздалегідь, тож до лютого все Придністров’я може залишитися без газу, опалення та електрики.

Міжнародно визнаний уряд Молдови оголосив у країні надзвичайний стан в енергетичному секторі. Парламент проголосував за введення надзвичайного стану через побоювання, що Росія може залишити країну-кандидата на вступ до ЄС без достатніх поставок природного газу цієї зими, повідомляє Euronews.

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Також є побоювання за забезпечення Молдови електроенергією, яка надходить з вугільної електростанції в Курчугані. Вона розташована в невизнаному Придністров’ї, але забезпечує електроенергією всю Молдову, повідомляє BBC.

Уряд у Кишиневі заявив, що має достатньо газу для опалення до весни, і що перейде на закупівлю електроенергії з Європи, але це означає колосальне зростання витрат, йдеться в повідомленні ВВС.

Наразі Молдова купує електроенергію в Румунії, але, як зауважує «Європейська правда», вугілля, що залишилося на електростанції для виробництва електроенергії для лівобережжя Дністра, вистачить на 50 днів, і це якщо погода буде теплою.

Чому Росія перекрила газ Придністров’ю

Путін хоче повернути транзит російського газу, який приносить Росії 6 мільярдів доларів щороку. Але Зеленський, схоже, не схильний змінювати своє рішення не відновлювати транзит газу.

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«Європейська правда» вказує на ще одну мету Кремля – вплинути на політичну ситуацію в Молдові напередодні цьогорічних парламентських виборів, які визначать уряд Молдови на наступні чотири роки.

Кремлю потрібно створити якомога більше проблем для народу Молдови, щоб максимізувати його невдоволення чинною владою.

Гуманітарну кризу може вирішити програма підтримки Європейського Союзу або навіть допомога з боку України, припускає «Європейська правда».

Але після суворої зими відсутність російського газу в Придністров’ї може змусити невизнану республіку зважитися на безпрецедентний крок: повернення до складу Молдови.

Це означатиме, що Росія втратить одну з підконтрольних їй держав, які вона створила, поспішаючи захопити країну за країною, починаючи з 1992 року.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.