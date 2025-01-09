Нові тарифи, які хоче запровадити новообраний президент США Дональд Трамп, і війна Владіміра Путіна проти України змусили європейців захищатися.

У 2024 році країни ЄС різко збільшили свої витрати на оборону, але там також обрали сім «ультраправих» урядів, які сповідують націоналізм, правопорядок та антиімміграційну політику.

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Європейський Союз розростається і вже налічує 27 членів. Ще чотири країни – в зоні вільної торгівлі, а ще дев’ять очікують на запрошення. Шведи і фіни вступили до НАТО після початку війни у 2022 році. Крім того, Швейцарія щойно погодилася на тісніший союз із ЄС, у 2027 році Ісландія проведе референдум щодо вступу, а Гренландія, яка вийшла зі складу Данії в 1985 році, зараз розглядає можливість приєднання.

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На додачу до всього, як показують опитування у Великій Британії, все більше її громадян хочуть скасування Брекзиту і відновлення зв’язків із ЄС. Нещодавно британське видання Economist навіть запропонувало Канаді приєднатися до Європи: «Трамп підбурює свою сусідку Канаду і заявляє, що вона невдовзі стане 51-м штатом США: ЄС повинен запросити Канаду стати своїм 28-м членом».

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Цього року європейські країни-члени НАТО витрачатимуть на безпеку до 2% ВВП, але знадобиться більше. Польща і країни Балтії вже витрачають більше – через підвищений ризик вторгнення.

Нещодавно у фінських газетах з’явилися повідомлення розвідки про те, що Росія підготувала план вторгнення до Фінляндії і країн Балтії з метою створення «буферної зони» між нею і НАТО. Москва вже проводить навчання з метою проникнення на східний фланг НАТО і стверджує, як і у випадку з Україною, що ці землі є російськими.

Фінляндія закрила всі, крім одного, пункти перетину кордону з Росією, укріпила свій периметр і забезпечила підземні укриття для своїх громадян.

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У Гельсінкі повідомили: «Підхід Росії до питань безпеки свідчить про її прагнення до стратегічної глибини і створення суцільної буферної зони в Європі – від Північного льодовитого і Балтійського до Чорного і Середземного морів. Росія націлить ракети на столицю Фінляндії та захопить три балтійські країни – Естонію, Латвію, Литву, а також південно-східну частину Фінляндії. Першочерговим об’єктом наступу Росії будуть країни Балтії».

Такі повідомлення можуть лякати, але Путін продовжує посилювати свої гібридні атаки на європейські країни НАТО. На ці акти війни слід відповідати, але вони поки що цього не роблять.

На континенті полюють на російських перебіжчиків, відбуваються диверсії на суші і на морі, не припиняються вбивства, підпали і кібератаки.

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Німецькі урядовці назвали нещодавній розрив підводних кабелів у Балтійському морі «тривожним дзвінком».

Протягом останніх тижнів переривалася передача електроенергії між Фінляндією та Естонією. Було захоплено судно, а військові кораблі тепер курсують уздовж усіх берегових ліній.

«Ми знаємо, що Росія систематично веде гібридну війну проти сусідніх країн НАТО/ЄС, – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанеметс в електронному листі на адресу The New York Times. – Настав час позбутися ілюзій і подивитися правді в очі».

Європа потроху накачує м’язи, але проблема потребує вирішення. Як радить оглядач Washington Post Макс Бут: «Як реагувати на гібридну війну Росії проти Заходу? – Гібридно контратакувати».

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Передрук з [email protected] - Дайєн Френсіс про Америку і світ.

Погляди, висловлені автором статті, не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.