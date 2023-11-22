У Словаччині біля кордону перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" вранці 22 листопада тимчасово розблокували рух вантажних автомобілів у напрямку України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служби України.

У вівторок словацькі перевізники перешкоджали руху фур до ПП "Ужгород".

"Рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" тимчасово розблоковано", - сказано у повідомленні.

За даними ДПСУ, станом на ранок середи на території Словаччини перед цим ПП у напрямку України перебувало близько 350 фур. Пропуск легкових авто і автобусів на в'їзд та виїзд у пункті пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород" продовжує здійснюватись у штатному режимі, зауважили прикордонники.

Нагадаємо, вчора про строки блокування не повідомлялося, хоча не виключалося, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими.