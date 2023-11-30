У ніч на 30 листопада агенти Служби безпеки України (СБУ) здійснили спецоперацію в Росії. На залізниці в азійській частині РФ (Байкало-Амурська магістраль), а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії стався вибух.

Про це Kyiv Post повідомило джерело у військовому керівництві.

За його словами, спецоперація проводилась на єдиному на цей час шляху залізничного сполучення між Росією та Китаєм. «Наразі цей шлях росіяни використовують у тому числі й для військових поставок. Після вибуху він паралізований», - повідомив співрозмовник.

Відомо, що під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухові пристрої. Зараз на місці події працює ФСБ, а залізничники намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Kyiv Post звернувся за коментарем до СБУ, але у спецслужбі поки відмовляються коментувати.

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Російські медіа також повідомляють про цей інцидент. За їхньою інформацією, у Північномуйському тунелі 29 листопада о 22:18 загорівся вантажний потяг. Задимлення сталося під час руху поїзда тунелем.

У Східно-Сибірській транспортній прокуратурі повідомили, що для ліквідації наслідків займання задіяно відновлювальні та пожежні потяги. Постраждалих немає.

Російський Телеграм-канал База пише, шо на перегоні спалахнула цистерна з паливом. «Що стало причиною займання, поки що невідомо. На місці працюють співробітники поліції та ФСБ. Також поліцейськими та співробітниками спецслужб відпрацьовуються місця стоянок поїзда», - повідомляє База.

Руж вантажних потягів тунелем наразі зупинено.