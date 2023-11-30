30 листопада генеральне консульство Німеччини в Калінінграді заявило про своє закриття.

Про це повідомляє прес-служба генконсульства.

“З 30.11.2023 р. генеральне консульство в Калінінграді буде закрите. Щодо консульських та паспортних питань із консульського округу генерального консульства в Калінінграді прохання звертатися до генерального консульства в Санкт-Петербурзі”, - йдеться у повідомленні генконсульства.

Також повідомляється, що з візових питань необхідно звертатися виключно до візового відділу посольства Німеччини у Москві.

Наприкінці травня Міністерство закордонних справ ФРН анонсувало закриття чотирьох із п'яти генконсульств РФ у Німеччині та трьох із чотирьох своїх генконсульств у Росії: у Новосибірську, Єкатеринбурзі та Калінінграді.