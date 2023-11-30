30 листопада генеральне консульство Німеччини в Калінінграді заявило про своє закриття. 

Про це повідомляє прес-служба генконсульства.

“З 30.11.2023 р. генеральне консульство в Калінінграді буде закрите. Щодо консульських та паспортних питань із консульського округу генерального консульства в Калінінграді прохання звертатися до генерального консульства в Санкт-Петербурзі”, - йдеться у повідомленні генконсульства.

Також повідомляється, що з візових питань необхідно звертатися виключно до візового відділу посольства Німеччини у Москві.

Наприкінці травня Міністерство закордонних справ ФРН анонсувало закриття чотирьох із п'яти генконсульств РФ у Німеччині та трьох із чотирьох своїх генконсульств у Росії: у Новосибірську, Єкатеринбурзі та Калінінграді.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
14 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
15 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Зеленський вважає, що деокупувати Крим буде легше, аніж Донбас
Далі » Генрі Кіссінджер, видатний американський дипломат, помер у віці 100 років