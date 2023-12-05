Словацькі перевізники розблокували рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною ввечері у понеділок, 4 грудня.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися", - йдеться у повідомленні.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється за встановленим порядком.

За інформацією прикордонників, у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Ще 1 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомляв, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною, а саме на контрольно-пропускному пункті "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".

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Перевізники пропускали по чотири транспортні засоби на виїзд в Україну за годину.

Однак у понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах.

Нагадаємо, посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що в ході переговорів із польською стороною Київ напрацював точки дотику та компроміси, яких має бути достатньо, аби польські перевізники розблокували кордон з Україною.