28 тисяч лише цивільних українців перебувають у російському полоні. Як повідомив 7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Україні наразі нічого невідомо про стан полонених та їхнє місцеперебування, адже росіяни забороняють їм навіть писати листи.

“Цивільні заручники, на мій погляд, - це нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України”, - зазначив Лубінець.

Повідомляється, що з цих 28 тисяч 2 тисячі - це громадяни України віком більше 65 років: “Є випадки, коли у полон захоплюють тільки за проукраїнські вислови громадян України, які старше 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити", - сказав обудсмен під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" у четвер.

Окрім цього, Лубінець зазначив, що наразі офіційно відомо про депортацію понад 19 500 українських дітей до Росії. За його словами, РФ кожного дня продовжує вивозити «все нові й нові групи» дітей з України. 

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Якщо Україна щодня повертатиме по одній вивезеній росіянами дитині, то процес займе понад 50 років. Лубінець запевнив, що українська влада має багато ініціатив щодо повернення українських дітей, але "на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові інструментарії для цього".

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