Загальний огляд:
- ЗСУ повідомили про рекордну кількість штурмів Авдіївки
- Американська розвідка вважає, що в останніх боях за Авдіївку Росія втратила понад 13,000 одиниць особового складу
- Міноборони США оприлюднило вміст 200-мільйонного пакету допомоги Україні
- Британська розвідка стверджує, що українські війська мають перевагу в темний час доби
- Російські дрони пошкодили адміністративні будівлі на Одещині
- Зеленський привітав бійців ЗСУ із взяттям терикону в Горлівці
Міноборони США оприлюднило вміст нового пакету військової допомоги Україні
Невдовзі після того, як у вівторок, під час візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтону, Президент США Джо Байден оголосив, що підписав розпорядження про надання військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, Міністерство оборони США оприлюднило вміст нового пакету.
До нього входить наступне:
- Зенітні ракети AIM-9M;
- Компоненти і запчастини для систем ППО;
- Додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- Швидкісні протирадарні ракети HARM;
- Ракети для важких протитанкових комплексів із лазерною підсвіткою цілі TOW;
- Протитанкові системи Javelin і AT-4;
- Понад 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;
- Вибухівка для розчищення перешкод;
- Техніка і обладнання для захисту об’єктів критичної інфраструктури
- Запчастини, генератори, ремонтно-технічне та інше обладнання
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
За повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби московські війська здійснили рекордну кількість атак на стратегічно важливе місто Авдіївку попри холодну погоду.
Генштаб повідомив у Facebook про успішне відбиття 42 ворожих атак східніше Новобахмутівки і Авдіївки, а також південніше Сєвєрного, Тоненького, Первомайського і Невельського.
Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW
“Українські захисники продовжують стримувати військо РФ, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат”, – йдеться у повідомленні.
Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що в Авдіївці Росія “не досягла ніяких стратегічних результатів”
Останні розсекречені звіти розвідки США щодо Авдіївки вказують на те, що Москва досягла відносно мало ціною великих втрат, які стрімко зросли.
“За нашими оцінками, від початку наступу в жовтні на напрямку Авдіївка-Новопавлівка російські війська втратили понад 13 000 одиниць особового складу і понад 220 бойових машин – це 6 батальйонів, і це лише в техніці”, – сказала в інтерв’ю з CNN речниця Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон. За її словами, наступ на Авдіївку не приніс Кремлю “ніяких стратегічних результатів”.
Американська розвідка також підкреслила, що російські війська продовжують штурмувати Авдіївку попри значні втрати.
Інститут вивчення війни (ISW) цитує розсекречені розвіддані: “Російська армія втратила 87% боєздатного особового складу наземних сил і дві третини танків, які вона мала станом на 24 лютого 2022 року. Втрати склали 315 000 вбитими і пораненими з 360 000, 2 200 з 3 500 танків і 4 400 з 13 600 броньованих машин піхоти і бронетранспортерів”.
Британська розвідка вказує на перевагу ЗСУ в нічний час
У вівторок британська військова розвідка написала в щоденному звіті, що ЗСУ пересуваються “здебільшого в нічний час”, користаючись тим, що Росії бракує приладів нічного бачення:
“Наприкінці листопада користувач соцмереж, який назвав себе російським солдатом, що воює в Херсонській області, вказав на нестачу приладів нічного бачення (ПНБ) і камер для безпілотників. ПНБ часто згадуються в списках обладнання і спорядження, прислати яке російські військовослужбовці просять у своїх листах. Українські військові часто отримують такі прилади від міжнародних партнерів”. Британська розвідка також зазначила, що до стандартної підготовки російських військових не входить переміщення в нічний час.
Oперативна ситуація на Бахмутському напрямку
У вівторок вранці Kyiv Post повідомив, що українські війська відбили терикон у Горлівці.
“Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор”, – Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах.
Тим часом, російські джерела поширили непідтверджену інформацію про просування московських військ у цьому районі. У вівторок один із російських військових блогерів написав, що росіяни відбили свої втрачені позиції біля Кліщіївки (9 км на південь від Бахмута) і Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), а також уздовж траси O0506 Бахмут – Часів Яр.
Один із прокремлівських блогерів визнав, що погані погодні умови та ожеледь сповільнили просування російських військ у цьому районі.
❗️The Ukrainian Armed Forces have seized control of one of the slagheaps in #Horlivka, located in the #Donetsk region, and have taken over the Russian positions.— KyivPost (@KyivPost) December 12, 2023
"The Ukrainian flag is now flying there. Horlivka is Ukraine! Donbas is Ukraine!" Ukrainian President Zelensky wrote. pic.twitter.com/jMzwxQJe4j
Росія запустила з Криму 15 БпЛА і 2 ракети по Одеській, Запорізькій і Дніпропетровській областях
У вівторок Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили з території Криму 15 ударних дронів Shahed-131/136 і дві ракети Х-59, і що сили ППО знищили обидві ракети і дев’ять дронів.
ЗСУ повідомили, що ракети летіли на Запорізьку область і Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
Оперативне командування “Південь” повідомило, що на Одещині внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи.
Another attack on #Odesa tonight.— Tim White (@TWMCLtd) December 12, 2023
2 people are hospitalised after kamikaze drones hit the region. Officials report damage to civil infrastructure and a fire which they say was quickly extinguished.
I believe the strikes were around the #Malodolynske-#Chornomorsk, SW of Odesa pic.twitter.com/ajmrbXNfAQ
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