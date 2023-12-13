Генштаб повідомив у Facebook про успішне відбиття 42 ворожих атак східніше Новобахмутівки і Авдіївки, а також південніше Сєвєрного , Тоненького , Первомайського і Невельського .

За повідомленням Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби московські війська здійснили рекордну кількість атак на стратегічно важливе місто Авдіївку попри холодну погоду.

Невдовзі після того, як у вівторок, під час візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтону, Президент США Джо Байден оголосив, що підписав розпорядження про надання військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів, Міністерство оборони США оприлюднило вміст нового пакету.

Речниця Ради нацбезпеки США Едріенн Вотсон заявила, що в Авдіївці Росія “не досягла ніяких стратегічних результатів”

Останні розсекречені звіти розвідки США щодо Авдіївки вказують на те, що Москва досягла відносно мало ціною великих втрат, які стрімко зросли.

“За нашими оцінками, від початку наступу в жовтні на напрямку Авдіївка-Новопавлівка російські війська втратили понад 13 000 одиниць особового складу і понад 220 бойових машин – це 6 батальйонів, і це лише в техніці”, – сказала в інтерв’ю з CNN речниця Ради нацбезпеки Едріенн Вотсон. За її словами, наступ на Авдіївку не приніс Кремлю “ніяких стратегічних результатів”.

Американська розвідка також підкреслила, що російські війська продовжують штурмувати Авдіївку попри значні втрати.

Інститут вивчення війни (ISW) цитує розсекречені розвіддані: “Російська армія втратила 87% боєздатного особового складу наземних сил і дві третини танків, які вона мала станом на 24 лютого 2022 року. Втрати склали 315 000 вбитими і пораненими з 360 000, 2 200 з 3 500 танків і 4 400 з 13 600 броньованих машин піхоти і бронетранспортерів”.

Британська розвідка вказує на перевагу ЗСУ в нічний час

У вівторок британська військова розвідка написала в щоденному звіті, що ЗСУ пересуваються “здебільшого в нічний час”, користаючись тим, що Росії бракує приладів нічного бачення:

“Наприкінці листопада користувач соцмереж, який назвав себе російським солдатом, що воює в Херсонській області, вказав на нестачу приладів нічного бачення (ПНБ) і камер для безпілотників. ПНБ часто згадуються в списках обладнання і спорядження, прислати яке російські військовослужбовці просять у своїх листах. Українські військові часто отримують такі прилади від міжнародних партнерів”. Британська розвідка також зазначила, що до стандартної підготовки російських військових не входить переміщення в нічний час.

Oперативна ситуація на Бахмутському напрямку

У вівторок вранці Kyiv Post повідомив, що українські війська відбили терикон у Горлівці.

“Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор”, – Президент Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Тим часом, російські джерела поширили непідтверджену інформацію про просування московських військ у цьому районі. У вівторок один із російських військових блогерів написав, що росіяни відбили свої втрачені позиції біля Кліщіївки (9 км на південь від Бахмута) і Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), а також уздовж траси O0506 Бахмут – Часів Яр.

Один із прокремлівських блогерів визнав, що погані погодні умови та ожеледь сповільнили просування російських військ у цьому районі.