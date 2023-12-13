Політичний координатор постійного представництва Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що російський президент Владімір Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Екерслі зауважив, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні було вбито або поранено понад 300 тисяч солдатів армії РФ. Це в рази більше, ніж за десять років радянської окупації Афганістану.

"Зараз президент Путін планує призвати ще 170 тисяч, як гарматне м'ясо для війни свого уряду. Важко зрозуміти, наскільки продовження агресії російського уряду відповідає інтересам російського народу", - наголосив Екерслі.

Крім того, представник Британії закликав продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту своєї суверенної території.

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