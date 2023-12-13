Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США закликав Штати надати українським військам ракети ATACMS більшої дальності.

Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, президент України під час зустрічі зі спікером Палати представників США, республіканцем Майклом Джонсоном порушив питання про необхідність постачання Україні ATACMS більшого радіусу дії.

Politico звертає увагу, що останніми тижнями республіканці закликали президента США Джо Байдена надати Україні ракети більшого радіусу дії, щоб українські сили могли вражати російські цілі на більшій відстані.

Раніше Штати передали Збройним силам України ракети ATACMS меншої дальності. Їх вже успішно використовують українські оборонці.

Так, восени українські військові вдарили по аеродромах росіян у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які отримали в невеликій кількості. Пізніше у США підтвердили таку інформацію, уточнивши, що надали Україні ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

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Нагадаємо, на початку листопада високопоставлені члени Республіканської партії з комітетів Конгресу із міжнародних відносин та збройних сил закликали Байдена поставити Україні ракети ATACMS більшої дальності.