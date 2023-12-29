Останні новини

Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Війна в Україні
19 годин тому
Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 26 січня: “Трамп заблокував законопроєкт про допомогу Україні, який лідери Сенату назвали "нагальним пріоритетом” editor`s choice
Війна в Україні
січ. 26, 10:48
Хроніка війни в Україні. 26 січня: “Трамп заблокував законопроєкт про допомогу Україні, який лідери Сенату назвали "нагальним пріоритетом”
Трамп саботує допомогу Україні; Німеччина та Велика Британія обговорюють шляхи надання Києву більшої кількості крилатих ракет; росіяни вбили 521 дитину на війні; потужна українська кібератака на ФСБ.
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 25 січня: Росіян «вибили» з Авдіївки editor`s choice
Війна в Україні
січ. 25, 10:50
Хроніка війни в Україні. 25 січня: Росіян «вибили» з Авдіївки
Київ не знає, чому вибухнув літак у РФ; мер Авдіївки повідомив, що росіяни заходили в місто, але ненадовго; щонайменше 9 поранених і 2 загиблих цивільних у результаті ракетних обстрілів на Донеччині
Джон Моретті
Наступ російської армії зазнає невдачі — Сирський
Війна в Україні
січ. 12, 15:00
Наступ російської армії зазнає невдачі — Сирський
Проте, як зазначив командувач Сухопутних військ, противник продовжує наступати на декількох напрямках і має ресурси для цього.
Київ Пост
Буданов пояснив неможливість проведення наступальних операцій
Війна в Україні
січ. 12, 12:56
Буданов пояснив неможливість проведення наступальних операцій
Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначив, що активне застосування БПЛА є перепоною для наступальних дій як для України, так і Росії. 
Київ Пост
Росія планує новий наступ на Харківщині найближчими тижнями  - Telegraph
Війна в Україні
січ. 5, 12:01
Росія планує новий наступ на Харківщині найближчими тижнями  - Telegraph
Москва посилила повітряні атаки на Харків та область для підготовки до широкого російського контрнаступу, можливою датою початку якого вважається 15 січня.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 29 грудня: «Закручування гайок російської воєнної машини»
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Хроніка війни в Україні. 29 грудня: «Закручування гайок російської воєнної машини»
Через обстріл загинули двоє мирних біля річки Дніпро; російські міни ледь не потопили судно з зерном; в Україні через атаки РФ загинули понад 500 дітей; санкції США проти пов'язаних з РФ фінансистів
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 28 грудня: «За кожен їхній удар буде відплата»
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Хроніка війни в Україні. 28 грудня: «За кожен їхній удар буде відплата»
США оголосили про "останній" транш озброєнь для Києва на $250 млн; тривають бої в Донецькій області; відновлене газопостачання в Херсоні; у 2023 році виробництво зброї Україною зросло втричі
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 27 грудня: «Головне — казати правильні речі»
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Хроніка війни в Україні. 27 грудня: «Головне — казати правильні речі»
Залужний двічі перевірив список на 2024 рік;чи приховує Росія застосування хімічної зброї?;Україна збиває російські ракети; голова МЗС обіцяє дистанціюватися від політики США;в ЗСУ успіхи під Бахмутом
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 22 грудня: “Провал Росії – це не назавжди”
Війна в Україні
гру. 22, 2023
Хроніка війни в Україні. 22 грудня: “Провал Росії – це не назавжди”
Вибухи біля Керченського мосту; викрадені українські діти: Рига вимагає повернення вивезених з України дітей, а Путін заявляє, що хоче їх підтримати; київські війська обороняються, армія РФ наступає
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 21 грудня: «Час грає проти нас»
Війна в Україні
гру. 21, 2023
Хроніка війни в Україні. 21 грудня: «Час грає проти нас»
США стурбовані, що РФ посилить атаки, коли ґрунт промерзне; цінова стеля на нафту діє; Кремль знову відмовився від перемовин; Україна заявила, що під Авдіївкою знищила 25 000 окупантів за два місяці
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 20 грудня: «Як нам знайти три мільйони нових платників податків?»
Війна в Україні
гру. 20, 2023
Хроніка війни в Україні. 20 грудня: «Як нам знайти три мільйони нових платників податків?»
ЗСУ хочуть призвати 500 тис. солдатів; США не домовилися про допомогу Києву; ППО збила російську ракету; мільйон безпілотників українського виробництва; просування РФ на Донеччині та Луганщині
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 19 грудня: «Дівчата — величезний резерв для Росії»
Війна в Україні
гру. 19, 2023
Хроніка війни в Україні. 19 грудня: «Дівчата — величезний резерв для Росії»
ЗСУ повідомляють про дефіцит набоїв; полеміка про суперечки між Зеленським і Залужним; війська РФ просуваються у Кринках і під Донецьком; Путін про "дівчат" — хороші пілоти, але треба на інших роботах
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 18 грудня: "Ані вільні, ані чесні"
Війна в Україні
гру. 18, 2023
Хроніка війни в Україні. 18 грудня: "Ані вільні, ані чесні"
У кабінеті Залужного знайшли "жучок"; фейки в TikTok сіють хаос у політиці в Києві; Британія прогнозує фальсифікації на виборах в РФ; росіяни просуваються під Бахмутом, ЗСУ — в Харківській області
Джон Моретті
Снайпери ССО знищують російські саперні групи. Відео
Війна в Україні
гру. 15, 2023
Снайпери ССО знищують російські саперні групи. Відео
ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч ворогу.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 15 грудня: «Ми повинні діяти»
Війна в Україні
гру. 15, 2023
Хроніка війни в Україні. 15 грудня: «Ми повинні діяти»
Пакет допомоги США на 300 млн доларів схвалений, але Сенат подовжив сесію для схвалення повного пакету; Орбан не дав ЄС виділити Києву 50 млрд євро; ракетний удар по Україні
Джон Моретті