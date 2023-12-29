Останні новини
Війна в Україні
19 годин тому
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
Війна в Україні
січ. 26, 10:48
Хроніка війни в Україні. 26 січня: “Трамп заблокував законопроєкт про допомогу Україні, який лідери Сенату назвали "нагальним пріоритетом”
Трамп саботує допомогу Україні; Німеччина та Велика Британія обговорюють шляхи надання Києву більшої кількості крилатих ракет; росіяни вбили 521 дитину на війні; потужна українська кібератака на ФСБ.
Війна в Україні
січ. 25, 10:50
Київ не знає, чому вибухнув літак у РФ; мер Авдіївки повідомив, що росіяни заходили в місто, але ненадовго; щонайменше 9 поранених і 2 загиблих цивільних у результаті ракетних обстрілів на Донеччині
Війна в Україні
січ. 12, 15:00
Проте, як зазначив командувач Сухопутних військ, противник продовжує наступати на декількох напрямках і має ресурси для цього.
Війна в Україні
січ. 12, 12:56
Очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов зазначив, що активне застосування БПЛА є перепоною для наступальних дій як для України, так і Росії.
Війна в Україні
січ. 5, 12:01
Москва посилила повітряні атаки на Харків та область для підготовки до широкого російського контрнаступу, можливою датою початку якого вважається 15 січня.
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Через обстріл загинули двоє мирних біля річки Дніпро; російські міни ледь не потопили судно з зерном; в Україні через атаки РФ загинули понад 500 дітей; санкції США проти пов'язаних з РФ фінансистів
Війна в Україні
гру. 28, 2023
США оголосили про "останній" транш озброєнь для Києва на $250 млн; тривають бої в Донецькій області; відновлене газопостачання в Херсоні; у 2023 році виробництво зброї Україною зросло втричі
Війна в Україні
гру. 27, 2023
Залужний двічі перевірив список на 2024 рік;чи приховує Росія застосування хімічної зброї?;Україна збиває російські ракети; голова МЗС обіцяє дистанціюватися від політики США;в ЗСУ успіхи під Бахмутом
Війна в Україні
гру. 22, 2023
Вибухи біля Керченського мосту; викрадені українські діти: Рига вимагає повернення вивезених з України дітей, а Путін заявляє, що хоче їх підтримати; київські війська обороняються, армія РФ наступає
Війна в Україні
гру. 21, 2023
США стурбовані, що РФ посилить атаки, коли ґрунт промерзне; цінова стеля на нафту діє; Кремль знову відмовився від перемовин; Україна заявила, що під Авдіївкою знищила 25 000 окупантів за два місяці
Війна в Україні
гру. 20, 2023
ЗСУ хочуть призвати 500 тис. солдатів; США не домовилися про допомогу Києву; ППО збила російську ракету; мільйон безпілотників українського виробництва; просування РФ на Донеччині та Луганщині
Війна в Україні
гру. 19, 2023
ЗСУ повідомляють про дефіцит набоїв; полеміка про суперечки між Зеленським і Залужним; війська РФ просуваються у Кринках і під Донецьком; Путін про "дівчат" — хороші пілоти, але треба на інших роботах
Війна в Україні
гру. 18, 2023
У кабінеті Залужного знайшли "жучок"; фейки в TikTok сіють хаос у політиці в Києві; Британія прогнозує фальсифікації на виборах в РФ; росіяни просуваються під Бахмутом, ЗСУ — в Харківській області
Війна в Україні
гру. 15, 2023
ССО України продовжують працювати на всіх операційних напрямках і спільно з іншими підрозділами Сил оборони давати відсіч ворогу.
Війна в Україні
гру. 15, 2023
Пакет допомоги США на 300 млн доларів схвалений, але Сенат подовжив сесію для схвалення повного пакету; Орбан не дав ЄС виділити Києву 50 млрд євро; ракетний удар по Україні