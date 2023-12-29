гру. 19, 2023

ЗСУ повідомляють про дефіцит набоїв; полеміка про суперечки між Зеленським і Залужним; війська РФ просуваються у Кринках і під Донецьком; Путін про "дівчат" — хороші пілоти, але треба на інших роботах

Джон Моретті