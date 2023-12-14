Російський президент Владімір Путін заявив, що до кінця цього року у війні проти України залучать півмільйона особового складу армії РФ.

Про це він заявив під час прес-конференції під назвою "Итоги года".

За словами Путіна, за підсумками масштабної кампанії було залучено майже півмільйона "добровольців", і наразі контракт із Міноборони РФ підписали 486 тисяч осіб.

"Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб... Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів. До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік не припиняється", - сказав президент РФ.

На запитання, чи буде друга хвиля мобілізації в Росії, він сказав, що необхідності в цьому "немає".

"Навіщо нам мобілізація?", - додав Путін.

У вересні 2022 року російський президент оголосив часткову мобілізацію через втрати у війні проти України.

Більше по темі Армія РФ незначно просунулася на трьох напрямках, - ISW Російські війська продовжують локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, які наводилися в середині цього року, в Україні воюють до 400 тисяч російських військових, у тому числі з приватних військових компаній та Нацгвардії.

Нещодавно в Британії спрогнозували, що Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.