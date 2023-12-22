Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин був убитий, його ліквідацією займався ексдиректор ФСБ, а нині секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Як стверджують журналісти The Wall Street Journal, під крило літака, в якому летіли ватажки ПВК "Вагнер", заклали бомбу.

Повідомляється, Патрушев попереджав Путіна, що ставка на Пригожина і його найманців у війні з Україною створює загрозу Кремлю.

Kyiv Post звернувся до української воєнної розвідки, щоб уточнити уточнити подробиці ліквідації Пригожина 23 серпня, коли його літак зазнав катастрофи у Тверській області Росії.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) розповів, що “наразі немає остаточних доказів, які би підтверджували факт смерті Пригожина”.

У розвідці нагадали, що всі ми в серпні спостерігали за знищенням літака, на борту якого були Пригожин та його колеги, втім авіакатастрофа не підтверджує сам факт його ліквідації.

Більше по темі Росія збільшує чисельність своєї армії та проводить “добровільну” мобілізацію студентів Міністр оборони Росії Шойгу 19 грудня на колегії міноборони заявив про збільшення штатної чисельності армії на 170 тисяч осіб та про загальні результати так званої "спецоперації".

“Щодо стовідсоткового підтвердження того, що Пригожин ліквідований, то такого наразі немає”, - зазначив Юсов у коментарі Kyiv Post.

Як повідомляє видання WSJ, Патрушев почав попереджати Путіна про небезпеку Пригожина ще влітку 2022 року, проте президент РФ не прислухався до нього, бо тоді "вагнерівці" мали успіх на полі бою. Втім, це тривало недовго.

За словами ексофіцера розвідки РФ, який наближений до Путіна і секретаря ради нацбезпеки, ситуація змінилася, коли у жовтні 2022-го Пригожин зателефонував Путіну і, вилаявши його, поскаржився на брак припасів. Свідком цього дзвінка був Патрушев.

Видання зазначає, що протягом усього правління Путіна Патрушев посилював російські спецслужби і тероризував її ворогів вбивствами всередині країни і за кордоном. Останнім часом його роль зросла, оскільки він підтримав російське вторгнення, а його син Дмитро був призначений міністром сільського господарства і дехто називає його потенційним наступником Путіна.

Тому не дивно, що саме Патрушев організував ліквідацію Пригожина.

На початку червня 2023-го Кремль фактично оголосив про плани ліквідувати ПВК "Вагнер" як бойову силу в Україні та наказав його бойовикам зареєструватися в міністерстві оборони Росії.

Втім, 23 червня Пригожин розпочав заколот, забравши свої 25 000 чоловік і танки з поля бою в Україні і направивши їх до Ростова-на-Дону, щоб захопити штаб Південного військового округу Збройних сил Росії. План полягав у тому, щоб протистояти Герасимову і Шойгу, які приїхали туди на зустріч, але втекли до прибуття Пригожина.

Тоді Патрушев дзвонив офіцерам, симпатизуючим Пригожину і просив їх переконати керівника ПВК Вагнера припинити заколот. Проте пригожин не відповідав на дзвінки. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах. Крім Олександра Лукашенка, ще був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Після закінчення заколоту Патрушев почав розробляти план вбивства Пригожина. Як повідомляють джерела видання із західних спецслужб, Путіну пізніше показали ці плани, і він не став заперечувати.

Декілька тижнів потому, 23 серпня, ватажок "Вагнера" чекав в аеропорту Шереметьєво, поки його літак перевірять та підготують до вильоту.

Як стверджують західні спецслужби, саме під час цієї затримки під крило літака була закладена невелика бомба.

Через півгодини літак стрімко втратив висоту і розбився біля села Куженкіно. Всі десять осіб, що перебували на борту, загинули. За кілька днів російські ЗМІ повідомили, що експертиза ДНК підтвердила, що Пригожин загинув в авіакатастрофі. Однак, Кремль свою причетність до загибелі Пригожина заперечує.

Дмитро Пєсков, речник Кремля заявив, що це розслідування лише «бульварне чтиво».

«Навряд чи ці „качки“ потребують коментарів. Останнім часом, на жаль, Wall Street Journal дуже любить займатися продукуванням pulp fiction», — сказав Пєсков.