Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю, що транслювалося в ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що прийняття рішення про 50 мільярдів євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини.

Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів. Оскільки «у ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни».

«Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи зроблять це 27 країн разом — усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщині дали місяць на проведення додаткових переговорів, — чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини», — додав Кулеба.

Міністр уточнив, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то «гроші все одно буде виділено».

Ці кошти запропонували виділити Україні ще минулого року. За планом їх мають виділити до 2027 року.

Для реалізації такої ініціативи має буде схвалення від всіх лідерів країн-членів ЄС. Питання розглядали на саміті Євроради. Тоді виділення коштів все ж таки не підтримали, оскільки Угорщина наклала вето.

Згодом голова Євроради Шарль Мішель пообіцяв знову винести це питання на розгляд лідерів на початку 2024 року. Це станеться на спеціальному саміті, який відбудеться 1 лютого.

Навіть сам прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що ЄС може виділити 50 мільярдів євро для України без його країни.