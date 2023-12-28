Військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

Як пояснює Головне управління розвідки (ГУР), таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав перше офіцерське звання, одразу відправляють на фронт.

У ГУР зазначили, що з метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.

Окрім цього, до намірів росіян на 2024 рік входить підготовка спецгруп для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні.

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