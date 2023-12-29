До суду за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерували обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра оборони, який під час закупівлі продуктів для Збройних сил України завдав державі збитків на мільйони гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Його подільник, екскерівник департаменту Державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони, вже отримав вирок суду.

Встановлено, що з грудня 2020 року по січень 2021 року керівник департаменту Міноборони підписав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік.

Надалі він за вказівкою заступника міністра оборони незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів та своєчасне поповнення недоторканних продовольчих запасів ЗСУ вже не були зобов’язанням комерсантів.

Як наслідок, ЗСУ повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад і техніку та витрачати додаткові бюджетні кошти.

Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання основних завдань, визначених Конституцією, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності.

Відповідно до висновків судово-економічної експертизи, встановлена сума збитків у сумі 11,2 млн грн зайвих витрат Міноборони та 692 тис. грн витрат на логістику ЗСУ.

Ексзаступник міністра обвинувачується у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) та зловживання владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Джерело: Укрінформ