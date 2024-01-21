В Афганістані, ймовірно, розбився російський приватний літак із шістьма людьми на борту.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

За інформацією Росавіації, літак Falcon 10 перестав виходити на зв'язок і зник з радарів увечері в суботу, 20 січня, перебуваючи в повітряному просторі Афганістану (біля кордону з Таджикистаном). На борту, за попередніми даними, перебували чотири члени екіпажу та два пасажири.

Авіасудно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковський (Росія).

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Початковим місцем вильоту літака Falcon був аеропорт "Утапао" (Таїланд).

За даними афганського інформагентства «Паджвак», щонайменше двоє людей на борту літака - громадяни Росії.

Представники радикального руху «Талібан» заявили, що направили до регіону ​​групу для розслідування обставин авіатрощі.

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За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Тим часом, за інформацією Reuters, афганська поліція отримала повідомлення про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан. Інформації щодо типу літака, причини аварії або жертв немає.

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