В Афганістані, ймовірно, розбився російський приватний літак із шістьма людьми на борту.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

За інформацією Росавіації, літак Falcon 10 перестав виходити на зв'язок і зник з радарів увечері в суботу, 20 січня, перебуваючи в повітряному просторі Афганістану (біля кордону з Таджикистаном). На борту, за попередніми даними, перебували чотири члени екіпажу та два пасажири.

Авіасудно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковський (Росія).