В Афганістані, ймовірно, розбився російський приватний літак із шістьма людьми на борту.
Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.
За інформацією Росавіації, літак Falcon 10 перестав виходити на зв'язок і зник з радарів увечері в суботу, 20 січня, перебуваючи в повітряному просторі Афганістану (біля кордону з Таджикистаном). На борту, за попередніми даними, перебували чотири члени екіпажу та два пасажири.
Авіасудно виконувало чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковський (Росія).
Indian passenger plane' crashes in Afghanistan, reported to be heading for 'Moscow' #PlaneCrash #Afghanistan #Afganistan #Moscow #planecrash #Afghan #Emergency #Moscow #PlaneCrash #Russia #Afghanistan #IndianPlaneCrash #Plancrash #Accident #Afghanistan #Indianplane… pic.twitter.com/e7EMocxuQ3— Neha Bisht (@neha_bisht12) January 21, 2024
Початковим місцем вильоту літака Falcon був аеропорт "Утапао" (Таїланд).
За даними афганського інформагентства «Паджвак», щонайменше двоє людей на борту літака - громадяни Росії.
Представники радикального руху «Талібан» заявили, що направили до регіону групу для розслідування обставин авіатрощі.
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Тим часом, за інформацією Reuters, афганська поліція отримала повідомлення про авіакатастрофу у північній провінції Бадахшан. Інформації щодо типу літака, причини аварії або жертв немає.
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