Як повідомляють джерела Kyiv Post, пожежа, що спалахнула на газовому терміналі в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі - це спецоперація Служби безпеки України.

По цілі успішно відпрацювали дрони СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Тому росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

«Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рф. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф», - додає джерело Kyiv Post.

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Термінал, розташований за 110 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга поблизу кордону з Естонією, належить компанії "Новатек", найбільшому в Росії незалежного виробника природного газу.

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Нагадаємо, що ввечері в суботу, 20 січня, українські дрони атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації.

Як повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах, за нічною атакою по об'єктах на території Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Втім, джерело не вдалося до подробиць.

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Оборонне підприємство "Щегловський Вал" у Тульській області, яке стало мішенню для українських БПЛА, виробляло зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".