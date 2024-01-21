Як повідомляють джерела Kyiv Post, пожежа, що спалахнула на газовому терміналі в російському порту Усть-Луга на Балтійському морі - це спецоперація Служби безпеки України.

По цілі успішно відпрацювали дрони СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі. Тому росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

«Нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рф. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових рф», - додає джерело Kyiv Post.

Advertisement

Термінал, розташований за 110 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга поблизу кордону з Естонією, належить компанії "Новатек", найбільшому в Росії незалежного виробника природного газу.

У команді Навального підтвердили смерть політика
Більше по темі

У команді Навального підтвердили смерть політика

За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Нагадаємо, що ввечері в суботу, 20 січня, українські дрони атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації. 

Як повідомляють джерела Kyiv Post в спецслужбах, за нічною атакою по об'єктах на території Росії стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). Втім, джерело не вдалося до подробиць.

Advertisement

Оборонне підприємство "Щегловський Вал" у Тульській області, яке стало мішенню для українських БПЛА, виробляло зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С".

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
8 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
1 день тому
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній В Афганістані розбився російський літак із шістьма людьми - ЗМІ
Далі » Зеленський: Мобілізація – це передусім питання справедливості