У Росії оголосили вирок Дар'ї Треповій за обвинуваченням у вбивстві російського "військкора" Владлена Татарського: її засудили до 27 років позбавлення волі.

Про це повідомляє слідчий комітет Росії.

Заключне засідання відбувалося в першому Західному окружному військовому суді Санкт-Петербурга. Треповій призначили 27 років позбавлення волі, Дмитру Касінцеву, у квартирі якого затримали Трепову, — 1 рік і 9 місяців.

Слідком РФ вказує, що "співучасників злочину" Романа Попкова та Юрія Денисова оголосили в міжнародний розшук та заочно їх арештували.

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Трепову визнали винною в терористичному акті, скоєному організованою групою, що спричинило умисне заподіяння смерті, а також у незаконному несенні вибухових пристроїв, скоєному організованою групою. Дмитро Касінцев визнаний винним у приховуванні особливо тяжких злочинів.

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Російське слідство вказує, що до вибуху, через який загинув Татарський і ще понад 50 людей були поранені, тривалий час готувалися в Україні. Трепова начебто отримала на свій криптогаманець суму, еквівалентну 191 тисячі рублів.

Раніше прокуратура просила для Трепової 28 років в'язниці та 800 тисяч рублів компенсації.

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2 квітня 2023 року у російському Санкт-Петербурзі стався потужний вибух у кафе "Стріт-бар". Внаслідок вибуху загинув російський "військкор" Татарський. Того дня в закладі проходив його творчий вечір.

Раніше кафе, де стався вибух, нібито належало голові ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину. Там у вихідні нібито збирався пропагандистський клуб "Кібер Z фронт".

3 квітня 2023 року Слідчий комітет РФ затримав у Санкт-Петербурзі Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві Татарського.

Тоді ж Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що вбивство Татарського нібито спланували українські спецслужби з залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють із так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активним прихильником якого є затримана Трепова.

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Владлен Татарський — псевдонім пропагандиста Максима Фоміна, який воював у батальйоні так званої ДНР "Восток" і був у розвідці самопроголошеної "Луганської народної республіки". Він родом із Макіївки на Донеччині.

До початку війни Фомін декілька років провів у в'язниці Макіївки за грабіж, але 2014 року опинився на свободі після того, як тюрма потрапила під обстріл. Після цього він приєднався до лав бойовиків.

Татарський перебував під українськими санкціями за поширення російської пропаганди та виправдання агресії Росії проти України. Також він закликав завдавати ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, щоб не працювали лікарні й померло більше українців.

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У жовтні 2023 року контррозвідка Служби безпеки України на Дніпропетровщині затримала агента Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії (ГРУ), який збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму "зв’язковому" – російському "воєнкору" Владлену Татарському, повідомляли в СБУ.