Загальний огляд:

Москва таємно відвантажує нафту за повну ціну, щоб уникнути санкцій, — Велика Британія

Кібератака, можливо, на деякий час вивела з ладу оборонні комунікації Кремля

Поки очільник НАТО зустрічається з офіційними особами США, його попередник відвідує Київ

Росіяни просунулись на Бахмутському напрямку

Генерал української розвідки спрогнозував плани Москви на південному напрямку

Навколо Донецька тривають бої

Росія, схоже, використовує "тіньовий флот" для транспортування нафти в обхід санкцій

З'явилися докази того, що Росія використовує "тіньовий танкерний флот" для уникнення західних цінових санкцій на нафту, повідомила у вівторок агенція Франс-Пресс (AFP) із посиланням на спостережну комісію, що складається з британських законодавців.

Група депутатів Палати лордів – верхньої палати британського парламенту – закликала міжнародне співтовариство вжити "рішучих заходів" з цього питання і закликала до військової підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".

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У 2023 році "Велика сімка", Європейський Союз і Австралія запровадили обмеження цін на експортовану російську нафту, встановивши верхню межу ціни на сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, хоча, як припускає AFP, санкції втратили свій "вплив після того, як Москва знайшла нових покупців і нові танкери для доставки свого експорту".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Москва "обійшла обмеження, створивши так звані "тіньові флотилії" танкерів і скуповуючи старі судна, пропонуючи при цьому свої власні страхові послуги", — повідомляє AFP.

У грудневому релізі Київської школи економіки, опублікованому в "Російському нафтовому трекері", було підраховано, що "в листопаді 2023 року з російських портів вийшли 179 завантажених танкерів російського тіньового флоту". У релізі вказано, що в жовтні 2023 року цей тіньовий флот за добу таємно вивозив близько 2,3 мільйона барелів сирої нафти.

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Повідомляється, що київські хакери тимчасово вивели з ладу зв'язок Кремля з військовими

У вівторок Україна заявила про успішну кібератаку, яка вивела з ладу сервер міністерства оборони Росії, тим самим тимчасово порушивши зв'язок між військовими частинами, повідомляє AFP.

"В результаті кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міністерства оборони Російської Федерації, які використовували зазначений сервер, розташований у Москві", — йдеться в заяві військової розвідки України.

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Там додали, що станом на вечір вівторка кібератака "тривала", а представники російського уряду визнали лише деякі "технічні проблеми".

Зеленський зустрівся в Києві з колишнім очільником НАТО

У вівторок Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з колишнім очільником НАТО Андерсом Фоґ Расмуссеном, в той час як нинішній Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зустрічався у Вашингтоні з вищим військовим керівництвом і законодавцями США.

Президент Зеленський подякував Расмуссену (очолював НАТО в 2009-2014 роках, що приблизно збігається з російською анексією Криму) за його "увагу до безпеки та євроатлантичної інтеграції України", повідомила державна інформаційна агенція "Укрінформ".

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Зеленський наголосив на необхідності укладення двосторонніх безпекових угод – таких, як уже підписана з Великою Британією, а в ідеалі — в майбутньому ще з кількома країнами, переговори щодо яких наразі тривають.

"Я вдячний групі, яку ви очолюєте разом з Андрієм Єрмаком, за вашу допомогу в розробці Київського безпекового договору, — сказав Зеленський, — і сподіваюся побачити результат найближчим часом".

"Українці дійсно борються за всіх нас, за свободу і демократію", — сказав Фоґ Расмуссен.