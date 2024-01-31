Загальний огляд:
- Москва таємно відвантажує нафту за повну ціну, щоб уникнути санкцій, — Велика Британія
- Кібератака, можливо, на деякий час вивела з ладу оборонні комунікації Кремля
- Поки очільник НАТО зустрічається з офіційними особами США, його попередник відвідує Київ
- Росіяни просунулись на Бахмутському напрямку
- Генерал української розвідки спрогнозував плани Москви на південному напрямку
- Навколо Донецька тривають бої
Росія, схоже, використовує "тіньовий флот" для транспортування нафти в обхід санкцій
З'явилися докази того, що Росія використовує "тіньовий танкерний флот" для уникнення західних цінових санкцій на нафту, повідомила у вівторок агенція Франс-Пресс (AFP) із посиланням на спостережну комісію, що складається з британських законодавців.
Група депутатів Палати лордів – верхньої палати британського парламенту – закликала міжнародне співтовариство вжити "рішучих заходів" з цього питання і закликала до військової підтримки України "стільки, скільки буде потрібно".
У 2023 році "Велика сімка", Європейський Союз і Австралія запровадили обмеження цін на експортовану російську нафту, встановивши верхню межу ціни на сиру нафту на рівні 60 доларів за барель, хоча, як припускає AFP, санкції втратили свій "вплив після того, як Москва знайшла нових покупців і нові танкери для доставки свого експорту".
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Москва "обійшла обмеження, створивши так звані "тіньові флотилії" танкерів і скуповуючи старі судна, пропонуючи при цьому свої власні страхові послуги", — повідомляє AFP.
У грудневому релізі Київської школи економіки, опублікованому в "Російському нафтовому трекері", було підраховано, що "в листопаді 2023 року з російських портів вийшли 179 завантажених танкерів російського тіньового флоту". У релізі вказано, що в жовтні 2023 року цей тіньовий флот за добу таємно вивозив близько 2,3 мільйона барелів сирої нафти.
Повідомляється, що київські хакери тимчасово вивели з ладу зв'язок Кремля з військовими
У вівторок Україна заявила про успішну кібератаку, яка вивела з ладу сервер міністерства оборони Росії, тим самим тимчасово порушивши зв'язок між військовими частинами, повідомляє AFP.
"В результаті кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міністерства оборони Російської Федерації, які використовували зазначений сервер, розташований у Москві", — йдеться в заяві військової розвідки України.
Там додали, що станом на вечір вівторка кібератака "тривала", а представники російського уряду визнали лише деякі "технічні проблеми".
Зеленський зустрівся в Києві з колишнім очільником НАТО
У вівторок Президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з колишнім очільником НАТО Андерсом Фоґ Расмуссеном, в той час як нинішній Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зустрічався у Вашингтоні з вищим військовим керівництвом і законодавцями США.
Президент Зеленський подякував Расмуссену (очолював НАТО в 2009-2014 роках, що приблизно збігається з російською анексією Криму) за його "увагу до безпеки та євроатлантичної інтеграції України", повідомила державна інформаційна агенція "Укрінформ".
Зеленський наголосив на необхідності укладення двосторонніх безпекових угод – таких, як уже підписана з Великою Британією, а в ідеалі — в майбутньому ще з кількома країнами, переговори щодо яких наразі тривають.
"Я вдячний групі, яку ви очолюєте разом з Андрієм Єрмаком, за вашу допомогу в розробці Київського безпекового договору, — сказав Зеленський, — і сподіваюся побачити результат найближчим часом".
"Українці дійсно борються за всіх нас, за свободу і демократію", — сказав Фоґ Расмуссен.
Речник розвідки: мета Москви на Куп'янському напрямку — річка Чорний Жеребець
Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив у вівторок, що російські війська мають на меті вийти до річки Чорний Жеребець (на адмінкордоні Харківської та Луганської областей), повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Буданов прогнозує, що російським військам не вдасться досягти цих цілей і вони, ймовірно, будуть "повністю виснажені" до початку весни.
Аналітики ISW зазначили, що заяви Буданова "збігаються зі спостереженнями ISW про те, що російські війська активізували наступальні операції вздовж цієї лінії з початку січня 2024 року. Російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів біля Крохмального, що в районі на південний схід від Куп'янська, вздовж критично важливої траси Р07 Куп'янськ-Сватове і, схоже, посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку до річки Оскіл".
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
У вівторок ISW повідомив із посиланням на геолокаційні кадри, що російські війська нещодавно просунулись на південний захід від Бахмута.
За цим повідомленням, російські підрозділи 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія, 8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) зачищають позиції на південний захід від міста в приміській дачній зоні вздовж дороги Т0504 Бахмут-Іванівське.
Тим часом один із російських військових блогерів повідомив, що московські війська також намагаються закріпитися поблизу Богданівки (на північний захід від Бахмута) та Іванівського (на захід від Бахмута) і "наблизились до каналу Сіверський Донець - Донбас західніше Кліщіївки (на південний захід від Бахмута)".
ISW повідомляє, що в цьому районі діють підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту), 331-го і 299-го повітряно-десантних полків (обидва з 98-ї дивізії ВДВ) і 83-ї окремої гвардійської бригади ВДВ.
Оперативна ситуація біля Донецька
Нещодавно московські війська здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька на тлі посилення боїв у прилеглих районах, повідомляє ISW.
На геолокаційних кадрах з вівторка видно пошкоджену російську бронетехніку північніше і південніше Новомихайлівки.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські оборонці відбили атаку на лінії Солодке-Костянтинівка (приблизно 17 км на південний захід від Донецька і безпосередньо на південний захід від Новомихайлівки), і що російські війська втратили там два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ і одну бойову машину піхоти БМП-1.
North of Novomykhailivka.— imi (m) (@moklasen) January 30, 2024
Another Russian mechanized attack resulted in the loss of several vehicles.
47.897466, 37.507646 (destr. tank)
47.897869, 37.507601 (aband. IFV)
47.898203, 37.507572 (aband. IFV)
47.898351, 37.508098 (destr. tank)
47.898419, 37.506647 (aband. tank/ifv) pic.twitter.com/7eBVdXqNyI
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