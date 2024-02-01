Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що атаки по важливих інфраструктурних об'єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN.
Буданов розповів, що зараз на окупованих РФ територіях України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак він не бачить великого потенціалу для їхнього просування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.
Голова розвідки не виключає, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. Водночас Буданов відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, зауваживши лише, що такі операції "цілком можливі".
"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав він.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
На думку голови ГУР, тепер жителі Росії нарешті бачать реальну картину війни.
"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь", - сказав Буданов
Нагадаємо, вчора вночі дрони ГУР атакували Невський нафтопереробний завод у Санкт Петербурзі, як повідомили джерела Kyiv Post.
Співрозмовник розповів, що росіяни намагалися збити український дрон за допомогою ЗРК С-400, втім це їм не вдалося і безпілотник впав на території НПЗ.
Російські медіа повідомляли, що "збитий" український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на Глухоозерському шосе, і що на місце оперативно прибули екстрені служби.
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