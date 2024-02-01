Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що американські бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими.

Про це вона сказала на брифінгу в Києві.

Нуланд наголосила, що США продовжують передавати Україні допомогу у сфері безпеки.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB - ред.), які прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - сказала заступниця держсекретаря.

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Вона додала, що в Києві поспілкувалася про клімат для міжнародних інвестицій та продовження розвитку українських інституцій, що необхідно для боротьби з корупцією та тіньовою економікою.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нуланд також наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українським захисникам вдалося деокупувати 50% територій, які намагалася захопити Росія.

Також, як зауважила Нуланд, значних збитків було завдано сухопутним військам та Чорноморському флоту РФ. Це призвело до зростання української економіки від 4% до 5%, чому "країни світу мають позаздрити".

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Раніше видання Politico повідомляло про те, що у середу українські військові можуть отримати бомби GLSDB, які можна використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Дальність вогню - 150 кілометрів.

У міністерстві оборони США підтвердили наміри щодо таких постачань, але не назвали точних термінів передачі.

Нагадаємо, вчора Нуланд прибула з робочим візитом до Києва. Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

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