Попри введені проти Росії санкції три компанії з Молдови в 2022-2023 роках продали РФ запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Radio Europа.

Журналісти вказують, що постачання запчастин до російських літаків через Молдову почалося за кілька місяців після вторгнення РФ в Україну. Деталі з західних країн потрапляли в авіакомпанії "Перемога" та S7 Engineering.

У схемі фігурували три молдавські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Остання існувала на ринку ще з 2011 року. А от перші дві заснували у 2021 та 2022 роках відповідно, їхній власник – колишній топ-чиновник молдовської авіакомпанії Air Moldova Іван Мельников.

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Ці компанії діяли як посередники - розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх до РФ, іноді безпосередньо до російських аеропортів. Постачання відбувалося не через молдавську територію.

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Причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Євросоюзу проти Росії щодо поставок деталей для авіації, сказано в розслідуванні.

Джерела видання в офісі президента Молдови кажуть, що їм відомо про ці випадки, і ними вже займаються "компетентні органи".