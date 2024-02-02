Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, передаєУкраїнська правда.

Він розповів що обмін військовополоненими 31 січня став «майже завершенням» зірваної операції у день інциденту з Іл-76.

За словами представника ГУР, у межах обміну додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня.

За винятком 65 людей зі списку, який оприлюднили підконтрольні Кремлю пропагандисти РФ.

Юсов наголосив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили загиблими, не змінювався — вони досі вважаються військовополоненими.

Advertisement

«Щодо інформації про загибель — так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде», — заявив Юсов.

«Тому залишається актуальною вимога нашої держави про проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а щодо з'ясування, що ж насправді перебувало всередині — чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, окрім екіпажу. Наразі Росія не підтвердила процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування», — додав він.

Advertisement

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердило інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Advertisement

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.