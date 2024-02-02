Свої прогнози він висловив в інтервʼю румунській службі «Радіо Свобода».

Георгіце наголосив, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії» і фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».

«Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими», — додав він.

«Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому», — наголосив Георгіце.

Advertisement

Румунський військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення. Зокрема, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

Щодо Румунії, Георгіце закликав до правових реформ, щоб дати країні можливість захищатися від російських безпілотників.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.