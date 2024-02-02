Свої прогнози він висловив в інтервʼю румунській службі «Радіо Свобода».
Георгіце наголосив, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії» і фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».
«Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими», — додав він.
«Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому», — наголосив Георгіце.
Румунський військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення. Зокрема, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.
Щодо Румунії, Георгіце закликав до правових реформ, щоб дати країні можливість захищатися від російських безпілотників.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.
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