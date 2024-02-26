Загальний огляд:

Зеленський на Мюнхенській конференції мав мало часу (хіба що деякий час для CNN), щоб відреагувати на протрампівську ізоляціоністську балаканину

Москва воює з Україною вже два роки, але ви не дізнаєтесь про це з підконтрольних Кремлю ЗМІ

Росіяни продовжують просуватися на Бахмутському напрямку

ЗСУ з усіх сил намагаються втримати важко здобутий лівий берег Дніпра

Спостерігач з прав людини заявляє, що солдати ЗСУ, які здалися в полон, були вбиті російськими військами

У Мюнхені Зеленський жорстко відповів американському конгресмену-республіканцю, який заявив, що США не можуть підтримати Київ

На Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними американський сенатор Джей Ді Венс (Республіканець, штат Огайо) підтвердив своє переконання, що США не можуть продовжувати постачати зброю Україні.

"У нас просто немає виробничих потужностей, щоб підтримувати наземну війну в Східній Європі нескінченно довго. І я вважаю, що лідери повинні чітко заявити про це своєму населенню, — сказав Венс у кулуарах конференції в інтерв'ю виданню Politico. "Як довго це буде тривати? Скільки це буде коштувати? І, що важливо, як ми насправді збираємося виробляти зброю, необхідну для підтримки українців?"

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39-річний новообраний сенатор сказав: "Існує реальний брак стратегічної ясності" щодо того, чого ми маємо досягти". На щастя для Києва, законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів вже пройшов через Сенат, незважаючи на заяви Венса. Тепер він перебуває на розгляді в нижній палаті Конгресу, де, на жаль, достатньо правих, які поділяють погляди Венса і лояльні до колишнього президента Дональда Трампа. Вони можуть завадити винесенню законопроєкту на голосування.

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Більше по темі Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський Президент України сказав, що громадяни РФ не обурюються через смерть лідера їхньої політичної опозиції, якого Кремль тримав у в’язниці, схожій на табори сталінського ГУЛАГу.

Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки залишається бастіоном пронатовських яструбів, яким не подобаються подібні популістські та про-трампівські ізоляціоністські настрої.

На конференції, присвяченій другій річниці російського вторгнення в Україну, Президент Володимир Зеленський відповів на висловлювання Венса в ефірі CNN: "Я не впевнений, що він розуміє, що тут відбувається". Повністю це інтерв'ю має вийти в ефір у понеділок.

Залишається лише сподіватися, з поваги до журналістики, що це інтерв'ю буде трохи жорсткішим, ніж відео-брошура про "спецоперацію", яку Такер Карлсон нещодавно виклав для російського диктатора Владіміра Путіна.

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Москва відмовчується про роковини війни

У той час, як Київ вшановує жертви України у війні, що триває вже два роки, Москва не публікує жодних новин про річницю.

Інститут вивчення війни (ISW) цитує російське опозиційне видання "Агєнтство Новості", яке повідомило в неділю, що "російські державні телеканали "Россія 1" і "Пєрвий канал", а також телеканал НТВ, що належить "Газпром-медіа", не згадували про дворічну річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в своїх ефірах" минулими вихідними.

"Агєнтство Новості" заявило, що російський політичний коментатор Міхаїл Леонтьєв в ефірі програми "Врємя" на "Пєрвом каналє" 24 лютого зазначив, що виповнилося два роки з початку війни, але не зробив жодних подальших заяв на цю тему", — пишуть аналітики ISW.

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Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

Геолокаційні кадри, які ISW опублікував у неділю, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулись у Бахмутському секторі. Зокрема, підрозділи перемістилися на північ від Іванівського (на захід від Бахмута), де тривають бої; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Н'ю-Йорка і Південного.

За повідомленням ISW, на південь від Бахмута діють підрозділи 177-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти Каспійської флотилії.