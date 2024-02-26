Загальний огляд:
- Зеленський на Мюнхенській конференції мав мало часу (хіба що деякий час для CNN), щоб відреагувати на протрампівську ізоляціоністську балаканину
- Москва воює з Україною вже два роки, але ви не дізнаєтесь про це з підконтрольних Кремлю ЗМІ
- Росіяни продовжують просуватися на Бахмутському напрямку
- ЗСУ з усіх сил намагаються втримати важко здобутий лівий берег Дніпра
- Спостерігач з прав людини заявляє, що солдати ЗСУ, які здалися в полон, були вбиті російськими військами
У Мюнхені Зеленський жорстко відповів американському конгресмену-республіканцю, який заявив, що США не можуть підтримати Київ
На Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними американський сенатор Джей Ді Венс (Республіканець, штат Огайо) підтвердив своє переконання, що США не можуть продовжувати постачати зброю Україні.
"У нас просто немає виробничих потужностей, щоб підтримувати наземну війну в Східній Європі нескінченно довго. І я вважаю, що лідери повинні чітко заявити про це своєму населенню, — сказав Венс у кулуарах конференції в інтерв'ю виданню Politico. "Як довго це буде тривати? Скільки це буде коштувати? І, що важливо, як ми насправді збираємося виробляти зброю, необхідну для підтримки українців?"
39-річний новообраний сенатор сказав: "Існує реальний брак стратегічної ясності" щодо того, чого ми маємо досягти". На щастя для Києва, законопроєкт про надання Україні допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів вже пройшов через Сенат, незважаючи на заяви Венса. Тепер він перебуває на розгляді в нижній палаті Конгресу, де, на жаль, достатньо правих, які поділяють погляди Венса і лояльні до колишнього президента Дональда Трампа. Вони можуть завадити винесенню законопроєкту на голосування.
Кремль убив Навального, але російському суспільству до цього байдуже – Зеленський
Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки залишається бастіоном пронатовських яструбів, яким не подобаються подібні популістські та про-трампівські ізоляціоністські настрої.
На конференції, присвяченій другій річниці російського вторгнення в Україну, Президент Володимир Зеленський відповів на висловлювання Венса в ефірі CNN: "Я не впевнений, що він розуміє, що тут відбувається". Повністю це інтерв'ю має вийти в ефір у понеділок.
Залишається лише сподіватися, з поваги до журналістики, що це інтерв'ю буде трохи жорсткішим, ніж відео-брошура про "спецоперацію", яку Такер Карлсон нещодавно виклав для російського диктатора Владіміра Путіна.
Москва відмовчується про роковини війни
У той час, як Київ вшановує жертви України у війні, що триває вже два роки, Москва не публікує жодних новин про річницю.
Інститут вивчення війни (ISW) цитує російське опозиційне видання "Агєнтство Новості", яке повідомило в неділю, що "російські державні телеканали "Россія 1" і "Пєрвий канал", а також телеканал НТВ, що належить "Газпром-медіа", не згадували про дворічну річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в своїх ефірах" минулими вихідними.
"Агєнтство Новості" заявило, що російський політичний коментатор Міхаїл Леонтьєв в ефірі програми "Врємя" на "Пєрвом каналє" 24 лютого зазначив, що виповнилося два роки з початку війни, але не зробив жодних подальших заяв на цю тему", — пишуть аналітики ISW.
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
Геолокаційні кадри, які ISW опублікував у неділю, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулись у Бахмутському секторі. Зокрема, підрозділи перемістилися на північ від Іванівського (на захід від Бахмута), де тривають бої; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Н'ю-Йорка і Південного.
За повідомленням ISW, на південь від Бахмута діють підрозділи 177-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти Каспійської флотилії.
Російські військові розстрілюють 9 українських військових на північ від Іванівського, Донецька область.— EjShahid (@EjShahid) February 25, 2024
Location: N of Ivanivske, Donetsk Oblast, Ukraine
48.590044, 37.919083@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/11uiWBkxcc pic.twitter.com/wGvVrpiohN
Оперативна ситуація біля річки Дніпро
Знімки, опубліковані в неділю в Інтернеті і перевірені ISW, також показують, що московські підрозділи наближаються до військ ЗСУ в селі Кринки, яке українські бійці утримують відтоді, як відважно переправилися на лівий берег Дніпра.
На відеозаписі видно, що російські війська незначно просунулися вздовж вулиці Остапа Вишні в Кринках на тлі запеклих боїв навколо села, яке часто описують як "кілька рядів рибальських будиночків".
Московські блогери намагаються переконати нас, що російські війська повністю відвоювали Кринки, але ISW не виявив жодних доказів цих тверджень. ISW повідомляє, що "у Кринках і поблизу села, за повідомленнями, діють підрозділи 45-ї гвардійської бригади спецназу і новосформованого 337-го полку ПДВ (104-ї дивізії ПДВ)".
Уповноважений з прав людини заявив, що окупанти знову стратили групу українських військовополонених
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець написав у соціальних мережах цими вихідними, що в Донецькій області було скоєно воєнний злочин: росіяни розстріляли українських військових, які здалися в полон. Злочин стався в районі Бахмута, де останнім часом точаться запеклі бої.
"На відео, яке нам вдалося переглянути, ми побачили, що українські солдати здаються: вони піднімають руки вгору і показують, що вони беззбройні і не становлять жодної загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але замість цього безжально розстріляли", — написав Лубінець.
За його словами, у розстрілі брали участь близько семи російських військовослужбовців.
Лубінець планує подати "офіційні листи в ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста з проханням зафіксувати і публічно визнати, що російські військові вбивають українських військовополонених", повідомляє державна агенція "Укрінформ".
Коментарі (0)