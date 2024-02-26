Росія цього року планує виготовити 2,7 мільйона одиниць боєприпасів. За даними української розвідки, минулого року Росія виготовила 2 мільйони боєприпасів калібру 122 та 152 мм.

“Це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Але це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервації або створення нових ліній”, - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс Україна

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У лютому росіяни запланували випустити 130 ракет класу «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-32, «Кинджал».

Розвідник зазначив, що західні санкції повинні бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляються електронні мікросхеми.

Наразі в Росії створений центр, який займається питаннями заміщення іноземних компонентів, особливо електронної бази, компонентами російського виробництва.

Більше по темі Партизани попсували танки, які росіяни завезли на залізничну станцію в Євпаторії Техніку на станції партизани помітили ще 23 лютого, і відтоді частину танків росіяни перекинули на фронт.

“Вони гірші по якості, не такі досконалі, але дозволяють виробляти зброю”, - сказав Скібіцький.

За даними ГУР, з Білорусі російська армія вивезла вже всі боєприпаси, тому звідти “немає що брати”.

Із Північної Кореї Кремль вже отримав 1,5 млн снарядів калібрів 122 і 152 мм.

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“Це боєприпаси 70−80 років, половина з них не спрацьовує, - сказав представник ГУР. - У Кремлі дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну, тому агресор поставив для себе завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру”.