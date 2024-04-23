Рятувальне судно «Коммуна» зі складу Чорноморського флоту Росії, дуже ймовірно, залишилося в задовільному стані після ракетного удару, якого по ньому завдали ВМС України.

Про це з посиланням на інформацію моніторингової групи "Кримський вітер", пише Укрінформ.

"Рятувальне судно "Коммуна", схоже, не зазнало значних пошкоджень. Про це свідчать супутникові знімки від 20 квітня (до ракетного удару) та 22 квітня (за добу після удару)", - цитує агенція повідомлення групи.

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Відомо, що БДК проєкту 775 і сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник", що стояли поряд з "Коммуною", тепер переміщені до інших місць.

Повідомляється, що поруч із "Коммуною" з'явився розвідкорабель "Іван Хурс", який з кінця березня стояв у ремонті в 13-му СРЗ ЧФ у Кілен-бухті. "Іван Хурс" був пошкоджений під час ракетної атаки в ніч із 23 на 24 березня.

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Атаки України на флот РФ

21 квітня в порту тимчасово окупованого Севастополя українськими ВМС уражено російське рятувальне судно "Коммуна".

На початку квітня в Калінінградській області, що є найзахіднішим регіоном РФ, спецпризначенці ГУР підпалили російський ракетний корабель “Серпухов”.

5 березня українські морські дрони MAGURA V5 уразили російський патрульний корабель «Сергій Котов» неподалік Керченської протоки.

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14 лютого ГУР повідомило про знищення російського великого десантного корабля «Цезарь Куніков».

Рятувальне судно «Коммуна» - що відомо

Рятувальне судно "Коммуна" було спущене на воду ще в 1915 році і є найстарішим у складі ВМФ РФ. Це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі. Його призначення - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.

Судно пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus. Саме "Коммуна" виконувала роботи в районі знищеного ракетного крейсера "Москва". Також це судно виконувало роботи над місцем знищення ВДК "Цезарь Куніков".