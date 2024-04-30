Колишній очільник Білого дому і нинішній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна збільшити розмір допомоги України до американського.

Про це пише Укрінформ із посиланням на інтерв’ю Трампа журналу Time.

Трамп закликав Європу "зрівняти рахунок" у допомозі Україні

«Я не даватиму (гроші Україні – ред.), якщо Європа не почне зрівнювати рахунок (виділеної допомоги – ред.). Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити?», - сказав Трамп.

За його словами, війна набагато більше вплинула на Європу, ніж на США.

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«На них (європейців – ред.) набагато більше вплинула (ця війна – ред.). Між нами океан. Між ними (Європою та Україною – ред.) цього немає», - додав він.

При цьому журналісти Time вказують, що країни ЄС також надали Україні вже понад 100 мільярдів американських доларів допомоги з початку російсько-української війни.

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Трамп вважає, що допомога Україні не може бути «подарунком»

До того, як США ухвалили виділення масштабної допомоги для України, колишній президент Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати допомогу Україні, якщо вона буде у формі позики. 

Трамп вважає, що підтримувати Україну потрібно в кредит.

«Ми розглядаємо це просто зараз, і вони говорять про це, і ми думаємо про те, щоб зробити це у формі кредиту, а не просто подарунка», - сказав Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. 

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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