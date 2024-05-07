На тимчасово окупованих територіях України росіяни активізували кампанію з вербування дітей на навчання до російських військових вищих навчальних закладів.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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Росія на окупованих територіях знову агітує вступати до своїх військових ВНЗ

У повідомленні зазначається, що окупаційні адміністрації Кремля на окупованих територіях активізували так званий "відбір" серед випускників місцевих шкіл для подальшого навчання в російських вищих військових та міліцейських закладах освіти.

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"Зокрема, учням одинадцятих класів пропонується навчання на факультеті тилу російської федеральної державної казенної освітньої установи «Пермскій воєнний інстітут войск національной гвардії РФ»”, – повідомляють у ЦНС.

Як зазначається, така активна кампанія підтверджує брак кадрів в органах та структурах «головного управління федеральної служби військ національної гвардії РФ» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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За даними українського підпілля, на цих територіях сьогодні укомплектованість цієї «структури» становить максимум 20%. Тому окупанти роблять велику ставку саме на випускниках, із котрих у майбутньому «зліплять» собі посібників.

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“Відомо також про випадки, коли поліцаї на тимчасово окупованих територіях України агітували дітей з інтернатів у майбутньому вступати у профільні освітні заклади МВД або ще простіше – без спеціальної освіти йти служити в окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи”, - додали в Центрі нацспротиву.