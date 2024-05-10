У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада змусила дітей танцювати в радянській формі та з прапорами СРСР.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

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Росіяни долучили українських дітей до пропагандистських заходів

«Побєдабєсіє» на марші: Маріуполь повернувся до СРСР. …У міських палацах культури вирішили використати дітей у пропагандистських цілях. Їх змусили танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, абсурд окупантів «набирає обертів» - усе місто вони обклеїли радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. Плакатами також завісили аварійні будинки, які псевдовлада не квапиться ремонтувати.