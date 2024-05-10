У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада змусила дітей танцювати в радянській формі та з прапорами СРСР.

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

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Росіяни долучили українських дітей до пропагандистських заходів

«Побєдабєсіє» на марші: Маріуполь повернувся до СРСР. …У міських палацах культури вирішили використати дітей у пропагандистських цілях. Їх змусили танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, абсурд окупантів «набирає обертів» - усе місто вони обклеїли радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. Плакатами також завісили аварійні будинки, які псевдовлада не квапиться ремонтувати.

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У Маріуполі окупанти знесли пам'ятник до 500-річчя козацтва

Російські окупанти проводять свою руйнівну діяльність і продовжують зносити пам’ятники на окупованій території України.

Одним із останніх яскравих прикладів такої діяльності стало руйнування в окупованому Маріуполі пам'ятного знаку, встановленого в центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва.

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Про факт демонтажу повідомляла міська рада Маріуполя в своєму Телеграм-каналі.

У повідомленні міськрада нагадувала, що росіяни раніше вже демонтували пам'ятники жертвам Голодомору та захисникам України, а також знищили всі мурали.

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Замість них окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям - російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.

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