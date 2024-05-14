США має багато чому навчитися в ЗСУ у використанні БпЛА, зважаючи на досвід, отриманий українськими військовими після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи слова сенатора від штату Небраска, полковника армії США у відставці Тома Брюера.

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"Проблема в тому, що американці не розуміють війну безпілотників. Нам треба цього навчитися у вас. Нам тут потрібні радники, які все чують, бачать і роблять нотатки, щоб американці потім не помирали через те, що вони не знають, що робити", - пояснює Брюер.

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За його словами, рік тому США дуже пишалися тим, що дають Україні танки М1 Абрамс. Але тепер уряд розуміє, що цей танк насправді не дуже потрібний на полі бою через проблему безпілотників. А якщо взяти вартість цього танка і віддати ці гроші на українські безпілотники, це буде набагато цінніше.

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Сенатор Брюер коментує удари по НПЗ РФ

Сенатор вважає безпідставними будь-які застереження проти атак на російські нафтопереробні потужності.

"Я вважаю тривожним те, що хтось у США засмучений ударами по нафтобазах чи нафтопереробних заводах у РФ. Якщо знайшли їх – нищіть, робіть це. Ви, може, й почуєте галас, що Сполучені Штати цим незадоволені, тому що це може вплинути на ціни на нафту перед виборами… Але йдеться про перемогу у війні. Не повинно йтися про ціни на пальне. Хоча всьому світу доведеться платити, зрештою, війна закінчиться успішно, а Росія зазнає поразки. Ми не повинні обмежувати чи сковувати Україні руки. Ви маєте здатність, знання та розуміння того, як виграти війну. У вас просто немає для цього інструментів", - наголошує Брюер.

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Він додав, що саме в цьоиму й є суть - Україна має перемогти й робить для цього все, що потрібно. Росія, не вагаючись, стріляє по цілях по всій Україні. Чому Україна має вагатися?

Дрони СБУ успішно атакували нафтобазу та електропідстанцію в Росії

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, джерела Kyiv Post підтвердили успішну атаку СБУ на території РФ.

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Удар спричинив займання на нафтобазі "Осколнефтеснабжение" в Бєлгородській області та підстанції "Єлецька" в Липецькій області.

Як зазначило наше джерело, російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи з підриву військового потенціалу ворога триватимуть.