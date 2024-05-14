Уряд Сполучених Штатів оголосив про підвищення мита на низку товарів, що імпортуються з Китаю, на загальну суму 18 мільярдів американських доларів.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

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США підвищують мита на китайський імпорт – Байден

«У відповідь на несправедливу торговельну практику Китаю та для протидії спричиненій шкоді сьогодні президент Байден наказує своєму торговому представнику підвищити мита, відповідно до розділу 301 Закону «Про торгівлю» 1974 року, на 18 мільярдів доларів імпорту з Китаю, щоб захистити американських робітників і бізнес», - йдеться у заяві.

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Згідно з цим рішенням у 2024 році мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зросте з 0–7,5% до 25%; на напівпровідники – з 25% до 50%; мито на електромобілі – з 25% до 100%; мито на літій-іонні акумулятори для електромобілів зросте з 7,5%% до 25%; мито на сонячні елементи – з 25% до 50%; мито на крани типу «судно-берег» зросте з 0% до 25%, мито на шприци та медичні голки – з 0% до 50%.

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«Сьогоднішнє рішення відображає зобов’язання президента Байдена завжди підтримувати американських робітників. Зіткнувшись з антиконкурентною й нечесною практикою з-за кордону, президент застосує будь-які інструменти, необхідні для захисту американських працівників і промисловості», - йдеться у заяві.

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Раніше ЗМІ прогнозували, що уряд Сполучених Штатів різко підвищить мита на імпортовані з Китаю електромобілі, напівпровідники, медичні засоби, а також сонячні панелі й інше обладнання «зеленої» енергетики.

Такий крок американського уряду пов’язаний із проблемою «надлишкових потужностей» Китаю з виробництва електромобілів та іншої продукції, які можуть становити загрозу робочим місцям і нацбезпеці США.

Розвинені промислові країни, включаючи Сполучені Штати та їхніх європейських союзників, побоюються, що хвиля дешевого китайського експорту в зазначених групах товарів переповнить їхні ринки і завдасть значної шкоди місцевим виробникам.

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США мають вчитися в України застосовувати безпілотні системи

США має багато чому навчитися в ЗСУ у використанні БпЛА, зважаючи на досвід, отриманий українськими військовими після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи слова сенатора від штату Небраска, полковника армії США у відставці Тома Брюера.

"Проблема в тому, що американці не розуміють війну безпілотників. Нам треба цього навчитися у вас. Нам тут потрібні радники, які все чують, бачать і роблять нотатки, щоб американці потім не помирали через те, що вони не знають, що робити", - пояснює Брюер.

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За його словами, рік тому США дуже пишалися тим, що дають Україні танки М1 Абрамс. Але тепер уряд розуміє, що цей танк насправді не дуже потрібний на полі бою через проблему безпілотників. А якщо взяти вартість цього танка і віддати ці гроші на українські безпілотники, це буде набагато цінніше.