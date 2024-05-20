Залізниця, яку росіяни будують як альтернативу Керченському мосту, наразі працює лише на одному відтинку і повноцінно не функціонує. Для української армії вона є законною ціллю, і є достатньо можливостей для її знищення.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

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У РФ неповноцінно працює альтернатива Керченському мосту

Керівник пресцентру Сил оборони півдня зазначив, що повноцінно цей коридор суходолом не запрацював. Наразі він не зв’язує Крим з іншими окупованими територіями на півдні України, залізниця лише будується. Однак будується досить швидко.

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Плетенчук зазначив, що росіяни планують використовувати залізницю насамперед для забезпечення військової логістики свого південного угруповання для того, щоб безперебійно поставляти все необхідне для ведення бойових дій.

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"Наразі вона працює лише на одному відтинку. Проте у них є плани зв’язати фактично Ростов із Кримом, особливо враховуючи те, що так званий Кримський міст зараз не забезпечує в достатньому обсязі військову логістику», – зазначив він.

Начальник пресцентру нагадав, що росіяни нині майже не використовують залізницю Керченського мосту, тому для них нова залізниця є вкрай важливою.

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«Ми цю ситуацію відстежуємо. Звісно, що ця частина залізниці, цей логістичний шлях знаходитиметься ближче до лінії бойового зіткнення. З одного боку це полегшує логістику нашому ворогу, з іншого – це полегшує нам завдання зі знищення цього інструмента. Тому що спектр наших інструментів, наших систем озброєння, звісно, набагато більший у цьому контексті, ніж для знищення мосту», – пояснив речник.

Водночас Плетенчук зауважив, що є один мінус, адже "залізниця в разі пошкодження відновлюється досить швидко".

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ГУР хоче знищити Кримський міст у першій половині 2024 року

У першій половині 2024 року Головне управління розвідки готується знищити Кримський міст, писало видання The Guardian з посиланням на неназваних високопосадовців ГУР.

Після успішних атак на російські нафтопереробні заводи у глибокому тилу українські розвідники планують третю атаку на міст і стверджують, що його знищення «неминуче».

«Ми зробимо це в першій половині 2024 року», – сказав один із посадовців виданню The Guardian, додавши, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вже має «більшість засобів для досягнення цієї мети». Він діє згідно з затвердженим президентом України Володимиром Зеленським планом «мінімізувати» присутність Росії в Чорному морі.

The Guardian зазначає, що незрозуміло, як саме будуть розгортатися можливі українські атаки, і є серйозні сумніви в спроможності ГУР провести спеціальну операцію проти такої добре захищеної та очевидної цілі.

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«Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та встановивши «мішень-баржу» як приманку для ударів керованих ракет», – додало видання.