РФ переміщує війська з окупованого Джанкойського аеродрому в Криму до інших аеродромів вглиб Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграм.

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Росіяни почали евакуацію військового складу з аеродрому в Джанкої

"Агенти руху "АТЕШ" із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізація аеродромів вглиб півострова, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

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Водночас, "АТЕШ" заявляє, що росіяни не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причиною стали складні технологічні процеси, висока вартість будівництва та значні затрати часу.

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"Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку в Криму напередодні нових успішних атак України", – пояснили учасники партизанського руху "АТЕШ".