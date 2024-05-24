РФ переміщує війська з окупованого Джанкойського аеродрому в Криму до інших аеродромів вглиб Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росіяни почали евакуацію військового складу з аеродрому в Джанкої

"Агенти руху "АТЕШ" із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму", – йдеться в повідомленні. 

Як зазначається, одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізація аеродромів вглиб півострова, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).

Advertisement

Водночас, "АТЕШ" заявляє, що росіяни не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причиною стали складні технологічні процеси, висока вартість будівництва та значні затрати часу.

У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата
Більше по темі

У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата

У МЗС Румунії зазначили, що видворення пов'язане зі "шпигунською справою".

"Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку в Криму напередодні нових успішних атак України", – пояснили учасники партизанського руху "АТЕШ".

Дрони СБУ вдарили по аеродрому "Кущевська"

Нагадаємо, що 19 травня українські дрони атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляли джерела Kyiv Post

Advertisement

Зазначалося, що по аеродрому безпілотники СБУ відпрацювали Спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. 

На ураженому летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

ЗСУ атакували аеродром Бельбек у середу

Також 16 травня українські сили знищили акетним ударом два російські винищувачі, ракетну установку та склад паливно-мастильних матеріалів на Кримському півострові.

Про це повідомляли джерела ASTRA.

Як зазначалося, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі.

ЗСУ вдалося знищити два ворожих винущувачі. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів і постраждали 11 російських військових.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Понад 400 українських жінок Росія утримує в полоні Росія
Понад 400 українських жінок Росія утримує в полоні
Київ Пост
54хв тому
У Євросоюзі очікують від Росії пояснень щодо зняття буїв на кордоні з Естонією Росія
У Євросоюзі очікують від Росії пояснень щодо зняття буїв на кордоні з Естонією
Київ Пост
2г тому
У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата Росія
У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата
Київ Пост
2г тому
Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ Росія
Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ
Київ Пост
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній Бійці ГУР знищили декілька одиниць військової техніки та транспорту росіян - відео
Далі » Байден пропустить мирний саміт в Швейцарії через збори коштів у Голлівуді