РФ переміщує війська з окупованого Джанкойського аеродрому в Криму до інших аеродромів вглиб Криму.
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Телеграм.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росіяни почали евакуацію військового складу з аеродрому в Джанкої
"Агенти руху "АТЕШ" із різних підрозділів ЗС РФ повідомляють, що російські війська розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродроми у глибині Криму", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізація аеродромів вглиб півострова, таких як Кіровське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі).
Водночас, "АТЕШ" заявляє, що росіяни не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причиною стали складні технологічні процеси, висока вартість будівництва та значні затрати часу.
У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата
"Дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку в Криму напередодні нових успішних атак України", – пояснили учасники партизанського руху "АТЕШ".
Дрони СБУ вдарили по аеродрому "Кущевська"
Нагадаємо, що 19 травня українські дрони атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляли джерела Kyiv Post.
Зазначалося, що по аеродрому безпілотники СБУ відпрацювали Спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.
На ураженому летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
ЗСУ атакували аеродром Бельбек у середу
Також 16 травня українські сили знищили акетним ударом два російські винищувачі, ракетну установку та склад паливно-мастильних матеріалів на Кримському півострові.
Про це повідомляли джерела ASTRA.
Як зазначалося, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі.
ЗСУ вдалося знищити два ворожих винущувачі. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів і постраждали 11 російських військових.