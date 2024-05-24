Президент США Джо Байден, імовірно, пропустить український Саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в червні цього року, бо в цей самий час має бути у Каліфорнії на заході зі збору коштів на президентську кампанію, пише Bloomberg.

Саміт миру відбудуть в Швейцарії 15-16 червня, після зустрічі лідерів Великої сімки в Італії. Деякі з цих лідерів поїдуть на саміт до Швейцарії, але серед них не буде ані президента Байдена, ані віцепрезидентки Гарріс, пише бізнесова новинна агенція із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

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Після зустрічі G7 в Італії Байден планує полетіти до Лос-Анджелесу, щоб 15 червня взяти участь у кампанії зі збору коштів. Крім кінозірок, у цьому заході має взяти участь колишній президент Барак Обама, а також відомий телеведучий Джиммі Кіммел.

"Це також відбиває ширший песимізм щодо конференції, яку Швейцарія погодилася організувати, коли президент Володимир Зеленський відвідав країну у січні", - пише Bloomberg.

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Як пише видання, у Саміті все таки візьмуть участь близько 70 країн – на тому чи іншому рівні, включно із прем’єром Канади Джастіном Троюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується також присутність японського прем’єра Фуміо Кішиди.

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У травні 2024 року Міністерство закордонних справ Швейцарії запросило до учасіті у Саміті керівництво понад 160 країн. Саміт має на меті пошук мирного врегулювання українсько-російської війни, базуючись на положеннях Української формули миру.