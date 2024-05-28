Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо висилання шпигунів, зокрема агентів російської розвідки під час підготовки до великого саміту, метою якого буде прокласти шлях до миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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У Швейцарії вишлють агентів РФ напередодні Саміту миру

Парламентарії підтримали пропозицію «систематично висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів» 32 голосами «за» і дев'ятьма «проти». Її також підтримала президентка Швейцарії Віола Амгерд у своєму зверненні до парламенту.

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«Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки і захищає себе», - заявила Амгерд.

Вона зазначила, що уряд хоче послідовно висилати агентів розвідки, діяльність яких загрожує безпеці Швейцарії або її ролі як приймаючої держави, підкресливши при цьому, що це не призведе до автоматичного прийняття рішень.

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Депутатка від лівоцентристських соціал-демократів Франциска Рот заявила, що нейтральна Швейцарія є «магнітом» для шпигунів через концентрацію в країні міжнародних організацій. Вона додала, посилаючись на дані національних спецслужб, що це особливо стосується російських шпигунів.

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Стверджуючи, що Швейцарія повинна продемонструвати «нульову толерантність» до шпигунства, Рот сказала, що пропозиція має слугувати зміцненню механізмів контролю і висилки шпигунів.

Нижня палата парламенту вже підтримала цю пропозицію в грудні, тепер уряд повинен діяти відповідно.

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