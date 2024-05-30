Підприємство в американському місті Мескіте, штат Техас, щомісяця вироблятиме близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат для потреб України.

Про це пише The New York Times.

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США вироблятиме снаряди для України

Невдовзі завод щомісяця випускатиме близько 30 000 сталевих снарядів для 155-міліметрових гаубиць.

Як зазначається, Україна випускала від 4000 до 7000 таких снарядів щодня протягом кількох місяців у 2023 році, перш ніж внутрішня боротьба між республіканцями Палати представників затримала подальше фінансування поставок зброї Пентагону. Поставки американських артилерійських боєприпасів відновилися в квітні після того, як Конгрес ухвалив пакет допомоги на 61 мільярд доларів США.

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Завдяки мільйонами доларів від Конгресу та допомозі від оборонної компанії в Стамбулі Repkon американська оборонна фірма General Dynamics змогла відкрити фабрику приблизно через 10 місяців після початку будівництва.

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"Коли уряд і промисловість працюють разом і Конгрес надає нам достатню свободу дій, ми все ще можемо робити великі справи в цій країні дуже швидко", – зазначив помічник армійського секретаря з питань закупівель Дуглас Р. Буш.

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Підприємство вартістю понад 500 млн доларів було профінансовано за рахунок додаткових витрат на 2022 та 2023 фінансові роки та включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру. Завод у Мескіте забезпечить близько 350 робочих місць, коли наступного року вийде на повну виробничу потужність.

Підприємство General Dynamics у Мескіте після виходу на повну потужність випускатиме 30 тисяч снарядів на місяць. Водночас заводи в Скрентоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсильванія, разом виробляють близько 36 тисяч снарядів на місяць.

В Україні відкрився ще один завод із виробництва БПЛА

Нагадаємо, що Компанія Quantum-Systems GmbH відкрила ще один завод з виробництва безпілотників в Україні у квітні.

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Про це повідомлялося на сайті компанії.

Як зазначалося, на виробництві виготовлятимуть по 1000 дронів на рік, а також вироблятимуть запчастини. Ця фабрика стала другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб.