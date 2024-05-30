Російська окупаційна влада готує чергову інформаційну диверсію з метою дискредитувати роботу українських військовослужбовців, які працюють у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

У РФ готують інформаційну диверсію проти українських ТЦК

Плетенчук зауважив, що російські окупанти намагаються посилити інформаційні атаки на Україну і для цього планують зняти серію фейкових відео. Зокрема, чергова інформаційна диверсія готується саме на окупованих територіях України.

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"Знімають саме на тимчасово окупованих територіях України для того, щоб навколишня декорація максимально відповідала українським реаліям, де вони намагаються показати у негативному вигляді військовослужбовців України. І в першу чергу дійсно військовослужбовців ТЦК. Тобто готується серія відео, де вони будуть поводитися максимально неадекватно в різноманітних ситуаціях, закладах в тому числі вживати спиртні напої і тому подібні негарні речі робити", - зазначив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

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Росія поширює фейк про застосування Україною хімічної зброї на Харківщині

Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляв, що Росія поширює заяви свого Міноборони зі звинуваченнями ЗСУ у використанні проти армії Росії токсичних речовин.

"Ворожа пропаганда активно поширює чергові заяви Міноборони Росії зі звинуваченнями Сил оборони України у використанні проти російських військових токсичних речовин", – пояснювали в ЦПД.

Також у Центрі додавали, що ресурси ворога поширюють інформацію про нібито намір українських військових найближчим часом застосувати на Харківському напрямку бойові отруйні гази, зокрема заборонений люїзит.